El BBVA gana 4.323 millones hasta septiembre, un 25% más por la venta de la filial de Chile

El BBVA ha ganado 4.323 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 25,3% más que el mismo periodo del año anterior, según la entidad. La venta de la filial de Chile explica este resultado, ya que la cuenta de resultados presenta caídas de todos los márgenes hasta la última línea del beneficio neto. El grupo obtuvo unas plusvalías por BBVA Chile de 633 millones el pasado 6 de julio. Este efecto se contrarrestó, en parte, por el impacto negativo de 190 millones de euros derivado de la contabilización de la hiperinflación en Argentina.

Además, el grupo ha achacado este resultado al impulso de los ingresos recurrentes, la contención de los gastos y los menores saneamientos. Por países, volvió a destacar la fuerza de la filial de México, que obtuvo 1.851 millones de beneficio, seguida de España, con 1.107 millones, Estados Unidos, 541 millones, Turquía, 488 millones y América del Sur, con 467 millones.

"Los resultados del tercer trimestre son una muestra de la fortaleza del modelo de negocio y de la diversificación del Grupo BBVA", ha resaltado el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila.

"A pesar de las dificultades en Turquía y Argentina, hoy presentamos unos resultados que ponen de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio y la diversificación geográfica. A los resultados, se suman los avances en la transformación del banco, una holgada posición de capital y la solidez de nuestros indicadores de riesgo", ha añadido.

El margen de intereses cayó un 2,3%, el margen bruto un 6,9%, lo mismo que el margen neto. La rentabilidad sobre recursos propios se elevó hasta el 12,2%, mientras que la eficiencia se mantuvo sin mejoría, algo que sí hizo la morosidad, al descender del 4,6% al 4,1%. El BBVA tiene 126.357 empleados, un 4,3% menos, y 7.999 oficinas, un 4,5% menos que hace un año.

En contra de la retroactividad hipotecaria

Carlos Torres se ha mostrado este martes contrario a que se aplique el retroactividad en el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. Torres se suma así la opinión generalizada en el sistema financiero.

En un vídeo publicado junto a los resultados de los nueve primeros meses del año, explica que el BBVA "viene aplicando el reglamento vigente" desde hace más de 20 años, que indica que es el cliente quien tiene que hacerse cargo del impuesto de las hipotecas y no la banca. Por tanto, para el número dos de la entidad financiera, si hubiera algún cambio debería hacerse de ahora en adelante y no con carácter retroactivo. "No puede aplicarse un cambio a hechos pasados. En eso consiste la seguridad jurídica, y en eso se fundamenta nuestro estado de derecho", ha concluido.