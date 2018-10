El presidente del Supremo pide perdón por la crisis de las hipotecas: “No lo hemos gestionado bien”

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido esta mañana perdón por la confusión en torno a las hipotecas y ha hecho una "llamada a la confianza" en la justicia. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", ha asegurado para, a renglón, seguido pedir "disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión".

En la jornada de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha revelado que él no apoya la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo, de elevar el caso a pleno y ha asegurado que él le pidió que se elaborara una nota informativa ante la incertidumbre generada. "Yo no recibí ninguna llamada de ninguna entidad bancaria", ha añadido.

Lesmes ha reconocido que habló por teléfono Díez-Picazo tras la sentencia: "Tuve varias conversaciones con él, me llama varias veces a lo largo del día". En esa conversación, el presidente del Supremo le trasladó la necesidad de emitir "una nota aclaratoria" para definir el impacto de la sentencia, por ejemplo en términos de retroactividad. A Picazo, sin embargo, "no le pareció oportuno, él no estaba de acuerdo". "Un tiempo después me comunicó que lo que iba a hacer era convocar un pleno", ha agregado. El Tribunal Supremo decidirá el día 5 de noviembre quién tiene que pagar el impuesto de las hipotecas.