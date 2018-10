Los bancos afirman que hacen pagar al cliente el impuesto de las hipotecas y que no han subido el precio

Varias sucursales de diferentes bancos en una calle de Sanchinarro, en Madrid. JAIME VILLANUEVA / VÍDEO: ATLAS

Las principales entidades comentaron ayer que mantienen la situación como estaba antes de la primera sentencia del Supremo. Es decir: el impuesto de las hipotecas lo asume el cliente. Esta es la política que están aplicando el Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankia, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Liberbank y Abanca, según fuentes oficiales de cada una de estas entidades.

Todas estas entidades dicen que pagarán la tasa cuando lo establezca el alto tribunal, pero hasta ahora todo seguirá igual. Incluso especifican que “hasta que el reglamento hipotecario no esté publicado en el BOE”, no será de obligado cumplimiento, recuerdan en CaixaBank y en Abanca. Bankinter fue la única entidad que no quiso comentar cuál era su política comercial.

La coincidencia también es grande al señalar que subirán los precios si tienen que asumir el impuesto. Según sus cálculos, el diferencial sobre el euríbor será 0,30 puntos más alto que el que cobran actualmente o elevarán alguna comisión del préstamo para compensar el coste de la tasa. Se da la circunstancia de que esta sentencia ha cogido a muchas entidades con importantes rebajas de sus precios hipotecarios para ganar cuota de mercado, lo que eleva la presión sobre los márgenes.

Si el pleno del Supremo decide que el impuesto la pague la banca desde el 16 de octubre, fecha de la primera sentencia del Supremo, los que están firmando hipotecas hasta el 5 de noviembre, podrían obtenerlas más baratas, ya que después podrían subir. Algunas entidades, como Unicaja, afirman que ha añadido una cláusula que especifica que el banco se hará responsable del impuesto si lo decide el Supremo. Sin embargo, ningún banco dice que tenga cláusulas ahora en las hipotecas para elevar los precios, hasta el 5 de noviembre, si al final les corresponde pagar la tasa. Esta circunstancia podría hacer que estos quince días pudiera haber hipotecas más baratas. No obstante, cabe el riesgo de que la sala del Supremo decida que los bancos asuman el impuesto desde el 5 de noviembre.

Por otro lado, las webs de BBVA, Santander y Bankia han dejado de estar fuera de servicio, como ocurrió la semana pasada tras la sentencia del Supremo. Ahora vuelven a ofrecer precios para los préstamos tanto para los de tipo fijo como los variables. No obstante, en la página del BBVA se permite hacer simulaciones pero no se admiten nuevas hipotecas, según fuentes de la entidad.