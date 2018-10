La banca hará pagar al cliente el impuesto de las hipotecas mientras decide el Supremo

Tras la perplejidad, ha llegado el caos. El jueves pasado el Supremo decidió que el impuesto de la hipoteca lo pagara el banco y no el cliente. Al día siguiente, la Sala de lo Contencioso-administrativo congeló esa sentencia a la espera de una decisión posterior del Pleno. En principio, la banca dijo que asumía el pago del impuesto, pero tras la intervención de la Sala, la mayor parte del sector ha vuelto a hacer pagar a los clientes, hasta que lleguen novedades. Desde el jueves, la banca se movilizó ante el Ministerio de Economía y el Banco de España para transmitir “la enorme gravedad que suponía la sentencia”, ya que la devolución del impuesto con 15 años de retroactividad podía acabar con la mitad del sector, según un alto ejecutivo bancario.

Rápido cambio de criterio en la justicia y más rápido en la banca. La Asociación Española de Banca (AEB), la CECA, la que aglutina a los bancos de las antiguas cajas, y las cooperativas de crédito, emitieron un comunicado conjunto el jueves pasado diciendo que acatarían la sentencia del Supremo, lo que suponía asumir el pago del impuesto a partir de ese momento, tras criticar la inseguridad jurídica provocada.

Sin embargo, el viernes, con el cambio de posición del Supremo, la mayor parte de las entidades consultadas han cambiado de opinión. Ahora creen que "la situación ha vuelto al miércoles, es decir, corresponde al cliente pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, como se establece en la norma desde 1994", apuntan fuentes consultadas. De hecho, las asociaciones han transmitido la libertad de actuación a sus entidades.

Otros bancos, minoritarios, han preferido asumir el coste del impuesto. La fórmula utilizada es no cobrárselo al cliente de la provisión de fondos que se realiza en las hipotecas. Y otra gran entidad ha apostado por una decisión salomónica: añadir una adenda al contrato de la hipoteca diciendo que si cambia la situación, el banco ayudará al cliente a reclamar la cantidad ante Hacienda, es decir, no se comprometen a devolverlo ellos. Y, por ahora, el Santander, BBVA y Bankia no ofrecen precios de hipotecas en sus webs "porque no sabemos el coste real del crédito", se justifican.

Las entidades admiten que, ante este lío, algunos clientes han preferido posponer la firma de la hipoteca. "Siempre que no se pierda dinero por las arras o compromisos adquiridos, es una buena solución", dice un ejecutivo.

Entre los notarios, también hay desconcierto. La mayor parte de ellos se ha limitado a informar a los clientes de lo ocurrido. "De momento, ninguna novedad práctica en la firma de hipotecas. Tampoco hemos tenido instrucciones ni nueva postura del Colegio de Notarios", se apunta desde una de las grandes notarías de Madrid.

Imposible rehacer los documentos

Los bancos que seguirán cobrando el impuesto a los clientes argumentan que materialmente es imposible rehacer los documentos de la firma de hipotecas de los próximos días para que sea el banco el que pague. "Además, los servicios jurídicos creen que sería ilegal que ahora pagáramos nosotros porque todavía la norma no ha cambiado, no ha surtido efecto la sentencia", explica un alto ejecutivo de un gran banco.

Estas fuentes, y otros juristas consultados, recuerdan que la sentencia del jueves todavía no se ha publicado en el BOE, por lo que no es de obligado cumplimiento, salvo para las partes, si es que ya se ha notificado.

Y añaden otro argumento: "Esperar acontecimientos es lo más razonable porque la sentencia no ha creado jurisprudencia ya que se precisa que haya dos, no solo una. Tras la decisión del Pleno, sí se creará jurisprudencia y se aclarará todo", apuntan desde una antigua caja de ahorros.

Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera, coincide en que no se ha creado jurisprudencia, pero tiene claro lo que puede pasar ahora: "Luis Díez-Picazo, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, acudirá al rescate de la banca, hay demasiados miles de millones en juego. Esta situación desastrosa es el último capítulo de la falta de atención que los gobiernos han tenido con las normas hipotecarias". Zunzunegui recuerda que, pese a las advertencias del FMI sobre la necesidad de regular este mercado, la nueva Ley Hipotecaria lleva dos años y medio de retraso en su aprobación".

Otro jurista consultado cree que el Gobierno podría intervenir al establecer la no retroactividad del cobro del impuesto en el decreto hipotecario, que está en tramitación. Precisamente fue el Gobierno uno de los sitios a donde los bancos acudieron el jueves pasado para transmitir su grave preocupación, además del Banco de España, según coinciden varias fuentes consultadas. La intención de los bancos era que su inquietud se transmitiera al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial. No obstante, los bancos recuerdan que "la situación también era preocupante para las haciendas autonómicas, por las reclamaciones de devolución del impuesto, y para el propio Poder Judicial por el colapso que supondrían las demandas".

Hasta 25.000 millones

El hecho es que la sentencia del jueves encendió las alarmas en los bancos. "El jueves se analizó la situación y el impacto era brutal. Si había que devolver lo cobrado en 15 años, el coste podía ser de unos 25.000 millones (o 18.000 en el mejor de los casos), lo que suponía acabar con la mitad del sistema financiero; el colapso total", explica un alto ejecutivo de uno de los grandes bancos.

Sin embargo, añade esta fuente que pide el anonimato, "si la retroactividad solo afecta a los cuatro últimos años, porque es el tiempo de reclamación de un impuesto, supondría unos 2.000 millones, lo que significaría que algunas entidades pasarían a beneficio cero; es algo malo, pero menos dramático", admite.

Ante esta situación, se utilizó a los máximos responsables de la AEB, José María Roldán, y de a CECA, cuyo director general es José María Méndez, que contó con el apoyo del consejo, donde están los presidentes de las entidades, para hacer llegar su malestar a Economía y al Supremo. Ahora la banca confía en que el pleno determine al menos que la sentencia no tenga carácter retroactivo.

Mientras tanto, las asociaciones de consumidores lo tienen claro. "Hay que reclamar el impuesto al banco, y si no accede, ir por la vía judicial", señalan fuentes de la OCU. También Javier Gastón, de la plataforma Denuncias Colectivas, aconseja reclamar. "El procedimiento puede durar un mes o dos, no hay que esperar", apunta.