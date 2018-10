Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España: “Se acabó defender a la banca”

“Se acabó el defender a la banca española; ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos”. Son palabras que Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España desde septiembre pasado, pronunció en una reciente reunión con el cuerpo de inspectores de la institución, según una grabación a la que tuvo acceso la Cadena SER.

En el audio, de una hora y cuarenta minutos, un inspector del Banco de España sugiere a la subgobernadora que “aclare” si los inspectores deberían “analizar bien” cuál es la situación de la entidad o si, “como se hace muchas veces”, “se defiende” a las entidades.

Delgado, que tiene fama de utilizar un lenguaje muy directo, fue rotunda en su respuesta: “Veo algunas cosas que pueden ser interpretadas como defensa de las entidades españoles y yo me tengo que partir la cara en el Supervisory Board [organismo de supervisión del BCE] y ya decidiré por cuáles me parto la cara. Pero por muchas no me voy a partir la cara y, señores, se acabó el defender a la banca española. Ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos”.

En referencia al riesgo a que surjan nuevas burbujas por los bajos tipos de interés, añade: “Esto no es una cuestión de echar pestes contra algo que se ha hecho en el pasado, es cuestión de analizar y crecer sobre nuestros propios errores y mejorar para el futuro”, afirmó la subgobernadora.

El Banco de España rechazó realizar comentarios y la Asociación de Inspectores condenó la filtración (“supone un ataque intolerable a la privacidad y a la lealtad”) y espera que se identifique al responsable y que se le apliquen “las medidas disciplinarias oportunas”.