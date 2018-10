Alemania investiga el papel del Santander en un caso de fraude fiscal internacional

La justicia alemana investiga un gran caso de fraude relacionado con el comercio de acciones que ha costado a los contribuyentes miles de millones de euros, según las autoridades germanas. El Banco de Santander, junto con Deutsche Bank y el australiano Macquarie Bank, es una de las entidades implicadas, según informa la agencia Reuters. El Santander defiende que fueron tres exempleados, a espaldas del banco, los que participaron en el fraude, consistente en reclamar reembolsos fiscales derivados de dividendos de acciones.

La fiscalía de Colonia abrió en junio una investigación fiscal al Santander, según documentos confidenciales a los que ha tenido acceso la agencia y otros medios de comunicación europeos, entre ellos El Confidencial en un caso denominado "los archivos cum-ex", que hace referencia a la compra de acciones "cum dividendo" (antes del pago del dividendo) y ex dividendo (después).

Una carta de la fiscalía de Colonia enviada a los abogados del Santander en junio señala que las sospechas de que el banco "planeó y ejecutó intercambios" que facilitaron "una evasión fiscal grave" entre los años 2007 y 2011.

Según ha informado el Santander en una nota, está "cooperando estrechamente " con las autoridades alemanas y llevando a cabo su propia investigación interna. "Hasta donde sabemos en este momento, el foco central de la investigación afecta a ciertas actividades llevadas a cabo entre 2007 y 2011 por tres empleados que salieron del Grupo hace unos años", dice la entidad, aclarando que por el momento no ha encontrado "evidencia alguna de que la alta dirección del banco participara en las actividades que se están investigando o que los órganos de gobierno del Grupo o de sus filiales tuvieran conocimiento de las mismas". Finalmente, asegura que "no tolera comportamientos que no cumplan con las normas, la regulación y los estándares aplicables en los mercados en los que opera" y que si en su investigación "se identifican conductas inapropiadas, tomará las medidas que considere oportunas".

Según explica Reuters simplificando, los implicados en la trama, que comenzó a investigarse en 2013 engañaron al Gobierno alemán haciéndole creer que las acciones tenían múltiples dueños en el día del pago de dividendos y que a cada uno de ellos se le debía el dividendo y un crédito fiscal derivado de él. Y pone un ejemplo: Un banco acuerda vender acciones de una empresa, por ejemplo, a un fondo, antes de que se pague el dividendo, pero hace efectiva la venta después de que se haya pagado el dividendo. Entonces, el banco y el fondo reclaman al fisco alemán la retención fiscal. En algunos casos, los bancos vendieron acciones prestadas para comprarlas después, lo que se conoce como posiciones cortas. Las acciones se intercambiaban rápidamente entre un grupo de bancos, inversores y fondos buitre para crear la impresión de que había numerosos dueños. Después, compartían las ganancias, afirman los fiscales.