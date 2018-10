NH cree que la opa de Minor ayudará a la expansión en Asia, aunque critica el precio

El consejo de administración de NH Hotel Group, con su presidente, Alfredo Fernández Agras, a la cabeza rechaza la opa de la empresa tailandesa Minor, porque entiende que el precio ofertado, 6,3 euros por acción, es insuficiente y no refleja el valor real de NH. Dicho esto, poco se puede hacer ya por frenarla, toda vez que el plazo para aceptarla arrancó ayer, una contraoferta antes de una semana es improbable y Hesperia ha anunciado que venderá su 8,3% a los tailandeses, que llegarán por tanto al 54,7%. Así las cosas, la dirección de la cadena ha destacado en una conferencia de analistas que la llegada de Minor ofrece sinergias interesantes para la cadena, como la posibilidad de expandirse en Asia, donde no tiene presencia, la posibilidad de que alguno de sus hoteles entre en el negocio de lujo de la tailandesa o un aumento de las ventas por la atracción de nuevos clientes.

El consejero delegado, Ramón Aragonés, acompañado en la conferencia de Fernández Agras y Beatriz Puente, la directora financiera, ha afirmado que, si bien no existen grandes sinergias operativas, dado que ambos grupos tienen carteras hoteleras muy distintas -apenas ha mencionado que dos hoteles de Minor en Portugal pueden pasar a manos de NH-, “hay grandes posibilidades para sinergias en ventas”. “Hay posibilidades de crecimiento exponencial”, ha dicho Aragonés, destacando que con Minor “seremos parte de un grupo con presencia en los cinco continentes”. Especialmente, ha destacado que NH no tiene actualmente presencia en Asia.

Además, ha subrayado que “el cliente asiático está más dispuesto a gastar que el europeo” y que algunos de los hoteles de NH podrían ser renombrados para entrar en la cartera de hoteles de lujo de Minor, denominada Anantara. “Desafortunadamente, no serían muchos”, ha lamentado, pero ha mostrado su confianza en que mejorarían sus resultados.

Sin embargo, ha reiterado, como consta en el informe enviado ayer a la CNMV, que el precio ofertado por Minor, 6,3 euros por acción, es demasiado bajo y no refleja adecuadamente “los fundamentales” de la cadena. “Por eso ni yo ni el resto del consejo de administración –con la excepción de los consejeros de Hesperia, que sí aceptan la opa- venderemos”, ha dicho. Sobre la posibilidad de que Minor termine con un porcentaje de NH superior al que se fijó como objetivo, entre el 51 y el 55%, Agras ha dicho que “no sabemos qué va a pasar, lo sabremos el 22”, cuando finaliza el plazo de aceptación de la opa. Según el folleto de la oferta redactado por Minor, si sobrepasa el 55%, se plantea vender a otro inversor o emitir bonos.

La dirección actual de NH ha admitido algunas nubes en el horizonte, como la situación en Cataluña, la desaceleración en Madrid respecto al año anterior, el “enfriamiento” de la economía española y la crisis en Argentina, pero han afirmado que se verán compensadas por la buena situación en otros mercados, sobre todo, han dicho, en Benelux o ciudades como Roma. Por ejemplo, Aragonés ha señalado que, si bien algunas ciudades no están teniendo la misma demanda que el año pasado –entre ellas Madrid y Barcelona- la capital está viviendo “un gran año de congresos” y han recordado que el año que viene albergará la final de la Champions League de fútbol. “Sobre Barcelona, no sabemos qué va a pasar, pero seguimos considerando la misma situación que el año pasado”, ha afirmado. Así, no ve en riesgo la previsión de Ebitda para este año, que se sitúa en 260 millones de euros, ni para el que viene, 285 millones.