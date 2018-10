El consejo de NH rechaza aceptar la oferta de Minor a la que acudirá Hesperia

El consejo de administración de NH Hotel Group ha decidido no aceptar la opa de Minor, que ofrece 6,3 euros por título de la cadena española, por considerar que el precio ofertado "no recoge adecuadamente" el valor de la compañía, por lo que su opinión es "desfavorable" a la oferta, tras analizar el informe encargado a Bank of America sobre la operación formulada por el grupo tailandés Minor que la califica de "inadecuada".

En concreto, el informe emitido por Bank of American señala que "la contraprestación ofrecida en la oferta a los titulares de acciones de NH, que no sean Minor ni sus filiales, es inadecuada, desde un punto de vista financiero, para dichos titulares". En base a dicha valoración, la opinión del consejo de NH es desfavorable.

El informe del máximo órgano de NH, que contaba con diez días para pronunciarse sobre la OPA de Minor, ha sido aprobado por la mayoría de los asistentes, excluyendo los tres representantes de Minor con asiento en el consejo, sin que ningún miembro haya formulado un pronunciamiento individual, ha comunicado la cadena hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con la excepción de los dos consejeros de Hesperia.

Hesperia, que se ha reafirmado en que el precio de la oferta de Minor está "muy por debajo" del valor de NH, ha decidido acudir a la OPA, ya que considera que la operación implica "un cambio de rumbo" estructural en el seno de la compañía con una operación que apunta a "un cambio de rumbo estructural" respecto al proyecto independiente vigente y que solo contribuye a "generar incertidumbre" por "la falta de credibilidad de las sinergias derivadas" de la operación y la inexistencia de un verdadero plan industrial".

La OPA sobre el 100% de NH lanzada por Minor, a través de MHG Continental Holding, valora la hotelera española en unos 2.500 millones de euros a razón de un precio de 6,3 euros por título descontado el dividendo (0,10 euros) abonado por la cadena. Supone una prima del 0,79% sobre la cotización de NH a cierre de mercado del 22 de mayo. Su cotización lleva anclada en los 6,29 euros desde entonces (-0,08% al cierre de hoy).

La oferta de Minor sobre NH se dirige de forma efectiva sobre el 53,75% del capital social de la cadena española, dado que Minor ya ha inmovilizado el 46,25%. NH dejará el selectivo Ibex Medium Cap el próximo 23 de octubre, un día después de que finalice el plazo de aceptación de la OPA formulada por Minor.

Hesperia venderá todas sus acciones



El Grupo Inversor Hesperia (Gihsa), que cuenta con más de un 8% del capital de NH y dos miembros en el consejo, ha decidido acudir a la OPA lanzada por Minor sobre el 100% de la hotelera, cuyo plazo de aceptación se ha iniciado hoy y se extenderá hasta el 22 de octubre, por lo que venderá todas las acciones de las que es titular.

Hesperia obtendrá más de 200 millones de euros con la venta de su participación en NH, que destinará a la compra de nuevos activos y a la reforma de algunos hoteles, según han informado a Europa Press fuentes de la cadena. En septiembre, ya anunció que dará por finalizado el acuerdo firmado con NH para la gestión de 28 hoteles de su cartera, que fue firmado en 2009 y renovado hace dos años, una vez Minor tome el control de la cadena.

Tanto el brazo inversor de Hesperia como José Antonio Castro Sousa, presidente de esta cadena hotelera, han manifestado que la OPA de Minor sobre NH "constituye, sin duda, una muy buena oportunidad de negocio" para el grupo tailandés pero "no así para los accionistas de la cadena hotelera", por ello, han considerado que deben acudir a la OPA y vender la totalidad de sus acciones. En conjunto, suman el 8,29% del capital.

"La contraprestación que Minor ofrece no refleja el valor de la compañía en la actualidad ni supone el pago de prima de control alguna a los accionistas. Así lo han manifestado tanto Bank of America, asesor financiero contratado por NH, como los analistas financieros que cubren el valor de la sociedad", han manifestado.

Asimismo, consideran que el precio de la OPA "tampoco refleja las excelentes perspectivas del futuro de la compañía", ni ven factible da la situación financiera de Minor que se puedan cumplir los objetivos esgrimidos en el folleto. "Es más, existen muchos factores que apuntan a un posible escenario que pudiera derivar en una pérdida de valor de la compañía NH en el medio y largo plazo".

En esta línea, aseguran que los datos contenidos en el folleto de la OPA de Minor permiten "intuir un cambio de rumbo estructural" respecto al proyecto independiente vigente hasta ahora en la que el control del grupo tailandés en NH "pudiera estar al servicio de los fines" de este accionista, y critica la poca concreción al limitarse a afirmar que se generarán sinergias tanto en ingresos como en ahorro de costes, que no han sido cuantificadas por Minor.

Finalmente, recuerdan que si bien en el folleto Minor señala que no tiene intención de disponer de activos de NH posteriormente apunta que las decisiones que "deba tomar en cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de la financiación de la oferta podrían influir de manera indirecta en otras sociedades de su grupo, incluyendo NH", por lo que preocupa el fuerte apalancamiento del grupo tailandés.

Decisión desfavorable



El consejo de administración de NH ya dijo en junio durante la junta de accionistas que el precio de la oferta de Minor no satisface el valor del grupo al no ofrecer una prima de control atractiva sobre su valoración en el mercado, por lo que se esperaba que su informe fuera en ese sentido desfavorable a la operación.

No obstante, en su informe emitido hoy recuerda que su recomendación de no acudir a la OPA es preceptivo y no vinculante, por lo que corresponde a cada accionista decidir si acepta o no la oferta, en función de sus particulares intereses y situación.

Minor cuenta con tres representantes en el consejo de NH el consejero delegado del grupo tailandés, William Ellwood Heinecke; el primer ejecutivo de Minor Hotels y al director comercial, Stephen Andrew Chojnacki, en calidad de consejeros dominicales, que no han estado presentes por encontrarse en conflicto de interés.

El grupo defiende que la oferta es atractiva porque ambos negocios son complementarios dado que NH es fuerte en Europa y América, mientras las marcas de la tailandesa lo son en Asia, Australia, Medio Oriente y África. De prosperar la OPA de Minor sobre NH, la suma de ambos negocios superaría los 540 alojamientos, con 80.000 habitaciones repartidas en 50 países, siendo la decimonovena hotelera del mundo.