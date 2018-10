‘Fake news’, las manzanas podridas de la información

Desde que el mundo es mundo, las llamadas fake news (noticias falsas) siempre han formado parte de nuestras vidas. Vamos, que noticias intencionadamente inciertas para beneficio, ya sea económico o de otra índole, de terceros, han existido siempre y seguirán conviviendo con la verdad hasta el final de nuestros días.

Solo hay que ver el caso de News of the World, un dominical inglés que llevaba publicándose desde 1843 y era el más vendido en Reino Unido, con casi tres millones de lectores. Todas las páginas de este rotativo estaban repletas de noticias a cada cual más falsa y sensacionalista. Rupert Murdoch, el propietario, lo borró del mapa en 2011 por un escándalo de escuchas telefónicas. La versión española se llamaba Noticias del Mundo, pero no tuvo la misma repercusión que su homónima británica.

Así que esta práctica no se trata de algo inventado por el ínclito presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su guerra contra todos los medios que no piensan como él. Aunque como veremos más adelante, este personaje sí que ha tenido mucha culpa a la hora de poner en boca de todos los medios de comunicación este término.

Los grandes medios del país han sido las principales dianas del rancio multimillonario que tienen por presidente los estadounidenses. Medio que no le hace la ola constantemente, medio al que acusa de propagar bulos para perjudicarle a él y a su administración. Un ejemplo es la cadena de televisión CNN. Se trata de uno de los más afectados por este acoso sintomático del mandatario neoyorquino. La cadena ha sido incluso vetada en múltiples actos organizados por la Casa Blanca. El ejemplo de la manzana, simplemente genial.

Otra obsesión del presidente es The New York Times. Este periódico es acusado a diario de destapar, dicen sus enemigos, a base de mentiras, los sucios contubernios de todo lo que rodea al universo Trump

'The New York Times'. "La verdad es dura. La verdad es difícil de encontrar. La verdad es ahora más importante que nunca". Agencia Droga5, Estados Unidos.

Más ejemplos de diarios estadounidenses, que son los que más sufren estas prácticas. The Washington Post se une y en modo irónico lanza esta campaña poniendo en duda que el lenguaje pueda servir para enmascarar la verdad, utilizando términos como "verdades alternativas". Curiosamente, esta gráfica está realizada por alumnos de una escuela de publicidad.

Cruzando el charco, el rotativo británico Financial Times también pone el énfasis en el lenguaje y cómo se puede utilizar en beneficio de unos o de otros. Tampoco fueron profesionales los que crearon este.

En el otro extremo del continente, también quiere denuncian esta situación la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, ya que en su país también tienen lo suyo, y que anima a no creer todas las informaciones que se publican en internet ya que, aunque no se pueda creer (sic), "algunas de esas noticias son más falsas que un billete de tres euros".

Quien está metido en todos estos fregados para bien y para mal es Facebook. En el anuncio reconoce que de ser un lugar de encuentro y de amistad se estaba convirtiendo (con otras palabras) en uno de los basureros de Internet. Menos mal que Zuckerberg se dio cuenta y ya ha reaccionado dejando su red social más aseada.

Pero no todos comparten esa opinión. En contraposición a la campaña de lavado de imagen del gigante californiano, los chicos de Protest Stencil lanzaron esta otra. Utilizando la imagen corporativa del gigante de internet, les acusaban de hacer caja a base de las noticias falsas.

ampliar foto Asociación alternativa Protest Stencil. "Las noticias falsas no son nuestras amigas, son una gran fuente de ingresos". Creación propia.

Por último, no podía faltar Reporteros Sin Fronteras, que pone el foco en el aspecto social de las fake news poniéndolas en el mismo saco que otros tipos de engaños y falsificaciones que cuestan vidas. En este caso, lo que está amenazado algo tan importante como es la democracia.