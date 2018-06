No solo de titulares vive el hombre

Instantes después de que la noticia se produzca ya está reflejada en internet. En dos escuetas líneas se habla sobre una información relevante. Nada de contexto, nada de profundizar en la noticia. Solo un escueto titular. Eso sí, normalmente, muy sonoro.

Luego ya, cuando se hace clic sobre ella para ampliar la noticia, la necesidad de registrarse o suscribirse por una pequeña cantidad, hace que en la mayoría de los casos se desista de saber más. Es muy común ver en algunos pseudomedios digitales los llamados "titulares gancho", que obligan, si quieres conocer realmente de qué va la noticia, a pinchar, y cuando menos regalarle tus datos personales.

Eso no pasa con las ediciones en papel. Y es lo que reivindica el grupo editorial argentino Perfil. Su mensaje es claro: "El papel nunca se dio por vencido contigo. No te rindas". El papel no engaña en sus contenidos. Lo que ofrece lo da.



El anuncio refleja la historia de un hombre que vive su día a día a través de los titulares de los periódicos digitales, y todos los problemas que esto le causa por no tener la información completa sobre lo que quería hablar.

La agencia encargada de realizar esta publicidad ha sido la argentina Mercado McCann.