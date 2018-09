Telefónica vuelve a caer en Bolsa tras una valoración negativa de JpMorgan

Las acciones de Telefónica cotizaban este miércoles con descensos de cerca del 2%, hasta los 6,66 euros por título, su precio más bajo desde el 2002. La compañía cotiza en mínimos desde la semana pasada y lleva perdido en el año el 18% de su valor. La bajada de este miércoles llega después de que JP Morgan rebajara su recomendación sobre la compañía como consecuencia del impacto en sus cuentas de los cambios de divisas, así como del coste del fútbol y el espectro, y de la fuerte competencia en España. Esta bajada de los títulos hace que Telefónica valga menos en Bolsa que empresas como Amadeus y BBVA, y que caiga al sexto puesto de las empresas del Ibex 35 por capitalización.

José María Álvarez Pallete aseguró ayer en una conferencia en Bilbao que confiaba en que las acciones de la empresa volverían a remontar. Lamentó que los inversores no tuvieran en cuenta a la hora de comprar títulos el esfuerzo de Telefónica en materia de inversiones en fibra óptica. Pero aseguró que su gestión estaba pensada para tener futuro en los próximos 20 o 30 años, y no solo en el siguiente trimestre. El mensaje no ha logrado contrarrestar la etapa bajista que vive la operadora. Al revés, hoy vuelve a bajar en Bolsa.

En concreto, las acciones de Telefónica se situaban cerca del cierre en 6,66 euros, lo que equivale a un descenso del 2%, aunque durante la mañana han llegado a descender hasta los 6,592 euros, un 2,94% menos que los 6,792 euros en los que concluyó la jornada anterior.

Un recorte del 27% en el precio objetivo

Este nuevo descenso de las acciones de Telefónica se produce después de que los analistas de JP Morgan hayan cambiado su recomendación sobre la compañía a infraponderar y hayan reducido su precio objetivo desde los 8,5 euros por acción a los 6,2 euros por acción. Un tijeretazo del 27% de golpe.

La entidad remarca que su opinión esta por debajo de la del consenso debido a tres "vientos en contra" a los que se está enfrentando la operadora, entre los que cita la importante devaluación sufrida en comparación con el euro por las divisas en algunos de los países en los que opera, como Argentina (-48%), Brasil (16%) o Venezuela.

Asimismo, también incide en la caída superior al 16% registrada en lo que va de año por las acciones de sus filiales en Alemania y Brasil, así como en la intensificación de las "incertidumbres competitivas" en el mercado español. "Todos estos aspectos juntos nos llevan a rebajar las estimaciones en todos los ámbitos y nos dejan un 5-6% por debajo del consenso de Bloomberg tanto en ingresos como en Ebitda", agrega.

Nueva competencia en España

En el caso de España, destaca que MásMóvil, que tiene una cuota de mercado del 5% en banda ancha, se ha convertido en un nuevo actor "creíble" en el mercado y considera que seguirá siendo "una amenaza incluso en el medio plazo".

Además, agrega que Telefónica está intentando negociar un acuerdo con Vodafone para revender los derechos de los contenidos futbolísticos, que la operadora británica se ha negado a adquirir este año debido a su elevado coste.

JP Morgan apunta que si no se alcanza este acuerdo, Telefónica "en teoría" podría perder 250 millones de euros de beneficio bruto de explotación (Ebitda), lo que en el peor caso podría llevar a la entidad a reducir su valoración de la filial en España a 3.300 millones de euros.