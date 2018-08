Esta semana, los taxistas bloquearon las principales en España para protestar en contra de los VTC. Pedían que se aplique la regla del 1/30: una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Aseguran que el mercado se ha reducido y les cuesta mantenerse en el negocio. “Antes se vivía muy bien del taxi, ahora han entrado en el mercado Uber y Cabify y los ingresos se han reducido considerablemente”, explica Tomás T., un taxista que lleva 16 años en la profesión y decidió unirse al bloqueo del Paseo de la Castellana, en Madrid. Así, los taxistas fijan entre un 35% y un 40% la reducción de ingresos por la proliferación de conductores de Uber y Cabify.

Según su compañero Enrique Martín, que tiene su licencia desde hace cuatro años, gana al mes unos 2.500 o 2.600 euros, que se le quedan en 1.200 después de pagar cuota de autónomos, seguridad social, gasolina y gastos del vehículo. “Si ganara 6.000 euros iba a estar yo aquí parado”, razona el conductor. Sin embargo, Eduardo Martín, presidente de Unauto —la patronal de las VTC— y que llegó a ser taxista, asegura que se llega a ganar hasta 6.000 euros al mes.

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz, explica que lo que gane un taxista depende mucho de las horas trabajadas y de si cuenta con conductor o no. “No se puede calcular una media, porque hay muchos factores, aunque las tarifas son fijas”, comenta. Sanz explica que la ordenanza solo permite que cada taxi circule 16 horas al día.

Aún así, con los paros de estos días la asociación calculó que cada taxista estaba perdiendo entre "150 y 200 euros al día" al estar parados. Como los taxistas solo pueden trabajar cinco días a la semana, eso se acercaría a unos ingresos brutos de 4.000 euros al mes.

Pero no todos los taxistas tienen licencia propia, algunos trabajan de conductores para otros compañeros propietarios. Tomás T. cuenta que durante cuatro años tuvo un conductor empleado. "No ganaba más dinero con él porque tienes que pagar dos seguridades sociales. Lo tenía porque ganaba tiempo libre, pero ahora no me da para tener a alguien", sostiene. Explica que los conductores ganan "más o menos" lo mismo que los propietarios, unos 1.200 euros al mes, según sus cálculos. "Es que no da para más", asegura.