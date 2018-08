El Gobierno pretende aflorar 40.000 falsos autónomos

El Gobierno ha aprobado este viernes un decreto con el que pretende aflorar 40.000 falsos autónomos, según apuntó el propio presidente, Pedro Sánchez, al acabar el Consejo de Ministros. Ese decreto lo que hace realmente es endurecer las bajas en el régimen general de los falsos autónomos detectados por la Inspección de Trabajo, que, normalmente, cuando los encuentra procede a dictar altas de oficio.

Esta decisión llega después de que la Tesorería de la Seguridad Social detectara que algunas empresas del sector cárnico habían procedido a dar de baja a través del sistema de comunicación electrónica con la Administración a falsos cooperativistas, que cotizaban como autónomos, cuya alta como asalariados había sido instada por la Inspección. Para justificar la medida, Trabajo recurre a un ejemplo sobre un caso real que afectaba a 5.500 trabajadores y que había provocado 14.500 movimientos entre altas y bajas.

El Gobierno no cita el nombre, pero se refiere a las actas de la Inspección y altas que ha instado en el caso de Servicarne. En sus actuaciones, promovidas por las denuncias de CC OO, los inspectores han calificado a esta cooperativa de “mera apariencia” y razonan que era utilizada por empresas cárnicas para subcontratar mano de obra como falsos cooperativistas y rebajar los costes laborales. Tras llegar a esta conclusión instaron altas que fueron revertidas por algunas empresas.

Solución parcial para desempleados de larga duración

El Consejo de Ministros también aprobó otro decreto que parchea la ayuda creada temporalmente —hasta que se reformen en septiembre las ayudas de último recurso para desempleados— para sustituir los subsidios del PAE y Prepara, que dejaban fuera a un colectivo potencial de usuarios. Los cálculos del Ministerio de Trabajo cifran en 42.000 los posibles afectados que se podrían beneficiar con la medida y eleva el coste a 53 millones.

Para los sindicatos, esta decisión es “positiva”. No obstante, CC OO califica este medida de corrección parcial porque no soluciona la situación de los parados de larga duración sin cargas familiares y reclama una solución. Explica el sindicato en su comunicado que este colectivo podía percibir el plan Prepara (430 euros al mes durante medio año) hasta finales de abril y que ahora no tiene esa posibilidad. Aunque no da datos, CC OO calcula que puede ser “tan numeroso o más” que los 42.000 a los que beneficia el parche aprobado.

UGT, por su parte, pide que se haga una reforma integral de todo el “sistema de protección por desempleo”.