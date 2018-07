La huelga de taxistas se extiende a las principales ciudades a la espera de la reunión con Fomento

Los taxistas mantienen el pulso para tratar de conseguir la limitación de las licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC), que utilizan empresas como Uber y Cabify. Continúa la huelga indefinida en Madrid y Barcelona, y a la protesta se han ido sumando trabajadores del taxi procedentes de otras ciudades, como Málaga o Sevilla, donde se han producido movilizaciones esporádicas. A partir de esta medianoche se sumarán Valencia, Alicante y Zaragoza. El conflicto se extiende, y los paros han llevado al Ministerio de Fomento a convocar una reunión con los taxistas mañana lunes. El ministro, José Luis Ábalos, propondrá transferir a las comunidades autónomas las competencias para otorgar licencias VTC.

En Barcelona, los taxistas que mantienen una huelga indefinida desde el viernes por la tarde han asegurado este domingo que no levantarán el paro en ninguna ciudad de españa hasta que consigan "ganar", y han advertido al Ministerio de Fomento de que si no hay licencia urbana no se levantarán las movilizaciones, e incluso irán a más. "Si no conseguimos que se apruebe la licencia urbana, intensificaremos las movilizaciones en todo el país coordinadamente y haremos parar la economía", ha dicho el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, en la asamblea que han celebrado a las once de esta mañana para informar a los taxistas de la situación y de los próximos pasos a seguir de cara a la reunión de este lunes en el ministerio.

Los taxistas han pasado su segunda noche ocupando el centro de la ciudad. Fuentes del sindicato Élite Taxi y del Ayuntamiento han precisado que no ha habido incidentes durante la noche y que la protesta transcurre con normalidad. La Guardia Urbana estima que esta mañana hay unos 500 taxis ocupando el tramo central de la Gran Vía, una de las principales avenidas de la ciudad, entre las calles Entença y Bailén. Los taxistas están en huelga indefinida y advierten de que la protesta se mantendrá hasta que Fomento modifique el reglamento de transporte terrestre para blindar la proporción de una licencia de este tipo por cada 30 de taxis prevista por ley.

En Madrid, los taxistas han decidido en una asamblea mantenida en la T4 de Barajas continuar con la huelga indefinida hasta la reunión de mañana lunes con Fomento, ha informado F. Javier Barroso. La movilización se inició ayer en apoyo de los compañeros de Barcelona, y surgió de manera espontánea, aunque ha contado con el apoyo de las asociaciones del taxi, que han apoyado los paros. Durante la noche no se han producido incidentes, y se han registrado "marchas lentas" a modo de protesta por las calles del centro, así como concentraciones espontáneas en los alrededores de las estaciones de tren y del aeropuerto de Barajas.

Las marchas lentas se han registrado en puntos de Madrid como Gran Vía y los alrededores de la glorieta de Bilbao, con decenas de taxistas circulando por varios carriles mientras hacían sonar sus bocinas escoltados por coches de la Policía Municipal. El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha señalado que tanto estas "marchas lentas" como las concentraciones buscan "llamar la atención de la problemática" del sector, y ha resaltado que no han supuesto "alteraciones de tráfico".

Los taxistas de Málaga y la Costa del Sol, que engloba a 15 municipios, han decidido este domingo unirse a la huelga indefinida, aunque no afectará al aeropuerto Málaga-Costa del Sol y a las estaciones de tren y autobuses, "para no afectar al usuario". Han tomado esta decisión tras más de dos horas de asamblea, y la votación ha sido casi unánime, según ha asegurado el vicepresidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi, Juan González.

En Sevilla, donde los taxistas mantienen protestas esporádicas en apoyo a sus compañeros de Madrid y Barcelona, decidirán mañana lunes en una asamblea si convocan una huelga en el sector de la capital andaluza.