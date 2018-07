¿A quiénes afecta la huelga de Ryanair y a qué tienen derecho por los vuelos cancelados?

Por qué y cuándo se convoca la huelga de Ryanair

Los tripulantes de cabina de Ryanair en España están llamados a la huelga los días 25 y 26 de julio, este miércoles y este jueves, en defensa de sus derechos laborales. Los paros han sido convocados por los sindicatos USO y Sitcpla. La aerolínea irlandesa ya ha avanzado que, pese a sus concesiones a los trabajadores, espera más huelgas durante el verano como la de esta semana. La huelga también afecta a Portugal y Bélgica.

Número de vuelos y de pasajeros afectados por los paros

La compañía ha cancelado 400 vuelos con destino o llegada a España, unos 200 al día, lo que supone el 24% de los 830 que tenía previstos para cada jornada desde o hasta nuestro país. Los paros afectan a 75.000 clientes, pero la aerolínea asegura que ha reubicado en vuelos alternativos o ha gestionado el reembolso completo del billete de 50.000 pasajeros diarios. En el resto de Europa, la huelga afecta a 50 vuelos diarios que operan hacia o desde Portugal (el 27 %) y otros 50 hacia o desde Bélgica (el 31%).

Los vuelos a las islas están garantizados por los servicios mínimos

Los servicios mínimos exigidos para los tripulantes de cabina por el Ministerio de Fomento garantizan que ningún vuelo doméstico entre la Península y las islas Canarias o Baleares de Ryanair sea cancelado. La resolución obliga además a que la aerolínea irlandesa pueda operar entre el 35% y el 59% de los vuelos entre ciudades peninsulares, y el 59% de los internacionales.

A qué tengo derecho si me han cancelado el vuelo

Los usuarios afectados por los paros tienen derecho al reembolso del billete cancelado y al de otro vuelo sustitutivo si Ryanair no les reubica en otro avión. Además tienen derecho a una indemnización que oscila entre los 250 y los 600 euros según la distancia de destino, como recuerda FACUA-Consumidores en Acción. Para reclamar hay que acudir a las ventanillas de atención al cliente de la aerolínea irlandesa o hacerlo a través de asociaciones de ayuda al consumidor. Los plazos y documentación necesaria para las compensaciones se detallan en el vídeo superior.

La compañía se niega al pago de las indemnizaciones

Ryanair ya ha avanzado que no pagará ninguna compensación adicional a la del coste del billete al entender que la huelga es una "circunstancia extraordinaria". Pero tanto FACUA como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, contradicen a la aerolínea porque no ha avisado de las cancelaciones con al menos 15 días de antelación y porque la huelga está convocada por los tripulantes, que son personal de la propia compañía, por lo que no se trata de una fuerza mayor ni una circunstancia extraordinaria.