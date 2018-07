Ryanair tendrá que garantizar hasta el 59% de los vuelos nacionales e internacionales y el 100% a las islas

Ryanair no pagará ninguna compensación adicional a la del coste del billete a los pasajeros cuyo vuelo haya resultado cancelado al entender que la huelga es una “circunstancia extraordinaria” y que, por tanto, no está sujeta al pago de entre 250 y 600 euros que fija la normativa europea. El Ministerio de Fomento reclama a la aerolínea que cumpla con esas normas e indemnice.

La aerolínea irlandesa abonará solo el importe del billete a los clientes que no hayan sido reubicados en otro vuelo, pero no pagará ninguna otra indemnización, ni gastos por las noches de hotel ni actividades contratadas no disfrutadas por los afectados. En particular, se niega a hacerse cargo de la compensación mínima de entre 250 euros y 600 euros que fija la legislación europea en caso de cancelaciones de vuelos.

La compañía argumenta que no debe pagar esa compensación porque el Reglamento no aplica en la cancelación de vuelos por huelgas de sindicatos, ya que se trata de “circunstancias extraordinarias que están completamente fuera del control de Ryanair”, indicaron en fuentes de la compañía.

De esta manera, choca con el criterio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, que informó ayer de que Ryanair está obligada a pagar compensaciones a cada pasajero por la cancelación de su vuelo ya que no ha avisado de las cancelaciones con al menos 15 días de adelanto y porque la huelga está convocada por los tripulantes, que son personal de la propia compañía y, por tanto, las cancelaciones no se deben a una circunstancia extraordinaria.

El Reglamento Europeo 261/2004 que regula los derechos de los pasajeros establece una serie de compensaciones automáticas en caso de cancelación, siempre que no se les reubique en otros vuelos con horarios similares a los cancelados. Entre ellas, recoge el pago de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de vuelos.

También las asociaciones de consumidores aseguran que una huelga sindical no es una causa de fuerza mayor imprevisible y, por tanto, la compañía debe hacerse cargo de esos gastos. En concreto, Facua señala que una sentencia del pasado abril dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que una huelga de trabajadores no se considera dentro del concepto “circunstancias extraordinarias” que recoge el Reglamento.

Inspectores de AESA visitarán distintos aeropuertos españoles “velando para que la aerolínea cumpla” con el Reglamento europeo, según aseguró ayer este organismo. Recordó que el cliente afectado por una cancelación debe pedir a la aerolínea el impreso para recibir dicha compensación, aunque haya solicitado el reembolso del billete o un transporte alternativo. Los pasajeros tienen derecho a recibir esta información. Para ello, la compañía debe entregarles un impreso con las condiciones de asistencia y compensación.

El derecho a asistencia incluye comida y bebida y si fuese necesario, una o más noches de alojamiento así como al transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.

El reembolso del billete es una de las elecciones que tiene el pasajero de un vuelo cancelado, o bien que la compañía le proporcione y pague un transporte alternativo hasta el destino final lo más rápidamente posible. En el supuesto de elegir el transporte alternativo, AESA hace hincapié en que la compañía debe buscar la opción más rápida para el pasajero afectado. Por ello, no puede ofrecer únicamente plazas en vuelos propios, uno o varios días después, si existen plazas disponibles en otras compañías en ese mismo día.