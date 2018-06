Uber recupera la licencia para operar en Londres durante 15 meses

Uber podrá continuar operando en Londres, su principal mercado en Europa, al recuperar la licencia para un periodo probatorio de 15 meses. La justicia considera que la compañía ha realizado los cambios necesarios y es ya “adecuada” para ofrecer sus servicios en la ciudad. El futuro de la popular compañía tecnológica de transporte de vehículos con conductor en la capital británica, donde no ha llegado a dejar de funcionar, estaba en peligro desde que la autoridad de transporte londinense, Transport for London (TfL), concluyera en septiembre pasado que no reunía los requisitos para ostentar la licencia de operador de un servicio de alquiler privado de vehículos, y denegara su solicitud de una licencia para cinco años.

La decisión judicial, conocida este martes, supone una gran victoria para la empresa estadounidense. El tribunal considera que TfL hizo lo correcto al revocar la licencia de Uber en septiembre, pero entiende que Uber ha acometido desde entonces los cambios necesarios para poder operar en la ciudad. Los motivos que llevaron a retirar su licencia en septiembre son de seguridad. TfL adujo que la compañía demostraba una "falta de responsabilidad corporativa en relación a varios asuntos que tienen potenciales implicaciones sobre la seguridad pública”. Estos incluían su deficiente control de los antecedentes criminales de los conductores y su fracaso a la hora de reportar potenciales delitos a la policía.

La empresa estadounidense recurrió la decisión. Y pese a que su licencia expiró el pasado 30 de septiembre, ha podido seguir operando en la capital británica mientras duraba el proceso de apelación. En el fallo conocido este martes —la sentencia completa no se hará pública previsiblemente hasta dentro de unos días—, la jueza Emma Arbuthnot, del Tribunal de Magistrados de Westminster, ha dictaminado que Uber podrá seguir operando en Londres, sujeto a unas estrictas condiciones.

La compañía de la popular aplicación de móviles, que durante el proceso reconoció las deficiencias señaladas por TfL, ha convencido a los magistrados de que las ha corregido y es, por tanto, apta para operar en la capital. TfL ha defendido que las mejoras deben ser valoradas en el contexto de su conducta pasada, y ha pedido que se le conceda una licencia de menor duración de la que tenía hasta ahora.

Tras el fallo, la compañía, que acumula 3,6 millones de clientes en Londres, tendrá una licencia provisional durante los próximos 15 meses. En ese tiempo, tendrá que demostrar ante TfL que cumple con todos los requisitos para operar en la ciudad. Tras eso, podrá solicitar una licencia estándar de cinco años.