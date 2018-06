Un estrecho colaborador del jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, define al nuevo Ejecutivo español como “macronista con un ligero toque socialdemócrata”. Más allá de la boutade, el equipo de Pedro Sánchez concentra veteranía y renovación, aderezadas con una dosis de tecnocracia y unas discretas gotas de ideología: todos los elementos que llevan a Bruselas a hablar de España como “la anti Italia”. Nadia Calviño le da caché europeo; la nueva ministra, exdirectora general de la Comisión, se estrena esta semana en Europa en las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin en Luxemburgo, claves para dar la señal política de la reestructuración de la deuda griega y para sentar las bases de la reforma del euro que discutirán los líderes en la cumbre a finales de junio. Calviño se desmarca —a medias— de la extraña alianza entre Luis de Guindos y el halcón Wolfgang Schäuble, y deja entrever que su visión europea busca dar a España la posibilidad de jugar un papel de bisagra en el eje francoalemán.

Pregunta. ¿Se ve más cerca del ministro francés Bruno Le Maire o del alemán Olaf Scholz?

Respuesta. En unos días voy tener contactos con el ministro italiano, Giovanni Tria, con Le Maire y con Scholz, y también con el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno. Permítame fijar una posición tras esos contactos.

P. ¿Le preocupa Italia tras el amago de contagio que vimos?

P. No me preocupa especialmente por dos razones. Una, porque la Unión Económica y Monetaria (UEM) se ha reforzado en los últimos años: tenemos mecanismos que no estaban disponibles cuando empezó la crisis. Y, en segundo lugar, porque no cabe ninguna duda de que en el caso de España este Gobierno está absolutamente comprometido con la estabilidad presupuestaria. No solo por las declaraciones del presidente del Gobierno, sino también porque ha puesto al frente del Ministerio de Hacienda a una persona que ha hecho bandera del rigor y la disciplina presupuestaria sin olvidar por ello las políticas sociales. El mensaje de España es inequívoco.

P. En apenas unos días se estrena en el Eurogrupo con el debate sobre la reforma del euro. ¿Comparte la tímida propuesta de su antecesor, Román Escolano? ¿O va a ser más ambiciosa?

R. España es un país proeuropeo que ha tenido siempre Gobiernos proeuropeos: apoyamos todo aquello que signifique mayor integración económica, social y política. Estamos a favor de las propuestas que refuercen los mecanismos de cooperación y los instrumentos para dotar de mayor estabilidad al euro. España presentó su posición en abril y desde entonces ha habido nuevas propuestas de la Comisión: la idea es llevar al Eurogrupo y el Ecofin un mensaje de apoyo a las propuestas más ambiciosas.

P. ¿Está a favor de los eurobonos y de un Fondo Monetario Europeo?

R. Creo que existe consenso sobre la necesidad de profundizar en la unión fiscal. Esperamos avances en determinados elementos para desarrollar la Unión Monetaria, con un cortafuegos para el Fondo de Resolución Bancaria, una agenda para la puesta en marcha del fondo de garantía de depósitos y una redefinición del papel del Mede, el mecanismo de estabilidad. Los eurobonos aún no están sobre la mesa. Pero hay que lograr avances claros y un calendario lo más concreto posible para reforzar la zona euro.

P. ¿Entiende las reticencias alemanas sobre la unión bancaria? ¿No ve insuficientes los 30.000 millones del presupuesto anticrisis que propone Bruselas?

R. Me parece evidente que no podemos tener una unión bancaria completa si la supervisión es europea, los mecanismos de resolución son europeos, pero las consecuencias potenciales en términos de protección de los depositantes se mantienen en el nivel nacional. Por tanto, el desarrollo de este fondo común de protección de depósitos es un elemento imprescindible para completar la unión. Está claro que habrá que tener en cuenta el riesgo relativo de los distintos bancos si queremos un sistema efectivo para toda la UE. Con respecto al presupuesto de la zona euro, con la salida del Reino Unido un 85% del PIB comunitario es la zona euro: de ahí la propuesta de la Comisión, que abarca a toda la UE y no solo a la eurozona.

P. Se alinea más entonces con Jean-Claude Juncker que con Emmanuel Macron.

R. Esa conclusión es suya.