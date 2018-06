El Pacto de Toledo ultima un acuerdo para revalorizar las pensiones con el IPC

El cambio de Gobierno no ha alejado la posibilidad de que haya un acuerdo en el Pacto de Toledo sobre las pensiones. La distancia entre los distintos grupos políticos se va acortando, incluso este martes, en la primera reunión tras la moción de censura. En ese encuentro ha quedado claro que ya todos los grupos coinciden en que, como norma general, las pensiones deben mantener el poder adquisitivo, es decir, subir con el IPC todos los años. No obstante, todavía hay un escollo importante: ¿este criterio tiene que seguirse para las más altas en épocas de crisis? PSOE, Podemos, Compromís y ERC sostienen que sí; Ciudadanos, PNV, PP y PDECat, creen que no.