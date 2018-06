El proveedor de armas que no hace preguntas

De los tres fabricantes de productos militares la provincia de Guangdong contactados, solo uno ha accedido a responder. “Tenemos un catálogo amplio de todo tipo de uniformes y de accesorios. Como cartucheras, chalecos, y material de campaña. Vendemos por todo el mundo, sobre todo en África y América Latina. Nuestros clientes son gobiernos, pero también otros grupos e individuos”. Resulta sencillo adquirir todo tipo de artículos militares —no bélicos— en las principales plataformas ‘online’ de China. El responsable de la fábrica contactada, que tiene una tienda ‘online’ en Taobao, reconoce que “para hacer un pedido no hace falta verificar nada”. “No producimos armamento. Nuestros productos pueden resultar esenciales para la guerra, pero no matan a nadie”, afirma. “No podemos controlar si un cartel del narcotráfico o un grupo paramilitar es el que adquiere nuestros productos. Pero no vendemos a países afectados por sanciones de la ONU”.