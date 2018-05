La OMC da la razón a EE UU en su pelea contra varias ayudas de la UE a Airbus

La Organización Mundial de Comercio (OMC) considera que la Unión Europea y cuatro países —Alemania, España, Francia y Reino Unido— no han acatado todas sus decisiones y no han actuado contra algunas prácticas que fueron consideradas subvenciones ilegales al fabricante aeronáutico Airbus. El organismo advierte, en una resolución publicada este martes, de que no han corregido varios comportamientos que debían reparar en 2011 y que dañaron a la industria de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos puede responder con la aplicación de aranceles a los aviones europeos para compensar el daño causado. Esto, sin embargo, deberá ser solicitado en otro proceso a la OMC. EEUU se pone por delante así en el pulso que, en realidad, están librando en la sombra Boeing y Airbus.