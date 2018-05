Vodafone mejora gratis la fibra y los datos móviles a seis millones de clientes

Vodafone se suma a la estrategia de mejorar las condiciones de sus paquetes todo en uno (fijo, datos, móvil y fibra) pero sin incrementar el coste. La operadora incrementará entre 2 y 5 gigabits (GB) los bonos de los datos móviles, duplicará la velocidad de la conexión de fibra y aumentará los planes con llamadas ilimitadas de móvil.

La medida, que replica las que han aplicado recientemente sus competidores Movistar y Orange, afectará a más de 6 millones de clientes. También supone un punto de inflexión en la estrategia que han aplicado los operadores en los últimos tres años de aplicar mejoras unilaterales en los planes convergentes que los clientes no habían pedido a cambio de incrementos de precios.

En concreto, para los planes con conexión por fibra óptica, se aumenta de las velocidades de fibra: de 50 a 100Mbps; y de 120 y 300Mbps a 600Mbps. La mejora de la velocidad de fibra se hará progresivamente desde julio, sin coste adicional.

En móviles, Vodafone ampliará entre 2 y 5 GB al mes los bonos de datos en todos los planes de precios que tienen 10 GB o más. Así, los planes convergentes One M, One Familia Series, One Familia TV, el plan Red M de móvil y +Líneas M suman 2 GB al mes adicionales hasta 12 GB. Asimismo, los planes One L, Red L y +Líneas L suman 5 GB adicionales hasta 25 GB al mes, sin ningún aumento de precios.

Asimismo, los clientes de Vodafone dispondrán de llamadas de voz ilimitadas en todos los planes móviles desde 29 euros al mes y en los convergentes con Vodafone One desde 52 euros. De esta manera, los planes One S y Smart pasan de 200 minutos a llamadas ilimitadas de forma automática, también sin aumento de coste.

La operadora pone en marcha además nuevos planes de precios más económicos para clientes que necesitan menos datos móviles. Se trata del plan One XS, que cuenta con fibra y dos líneas móviles, la principal con llamadas ilimitadas y 4GB, y la segunda con 500MB y llamadas a 0 céntimos el minuto (más establecimiento de llamada) desde 52 euros al mes.También se pone en marcha Red S, con llamadas ilimitadas, 6 GB de datos y Chat Pass por 29 euros al mes.

Además, durante el mes de mayo, la oferta convergente Vodafone One y Vodafone One Familia se podrá contratar a mitad de precio durante 3 meses.

Para hacer frente a los rivales

Vodafone trata de hacer frente con esta medida a sus dos grandes rivales. Orange anunció en abril que duplicará gratuitamente la velocidad de todas las conexiones que ofrece actualmente a sus clientes de fibra óptica. De esta forma, los paquetes con 50 megabits por segundo (Mbps) pasarán a navegar a 100 Mbps; los que tengan 300 Mbps se mudarán a 500 Mbps y los clientes con 500 Mbps dispondrán de una conexión de 1 Gbps.

Apenas dos semanas después Movistar anunció que duplicaba la velocidad a todos los clientes de fibra de sus paquetes Fusión a partir de mediados de mayo sin coste alguno, elevando la conexión máxima a 600 megabits por segundo (Mbps).