Nike prescinde de otros cinco ejecutivos por acoso y discriminación

La compañía de indumentaria deportiva Nike ha prescindido de otros cinco altos ejecutivos por comportamientos de acoso y discriminación, ha informado The New York Times. Con ellos, ya son 11 los que han abandonado la empresa, que está llevando a cabo una investigación interna sobre comportamientos en el lugar de trabajo, tras haber recibido denuncias de trabajadoras por acoso y discriminación. Las primeras dos salidas fueron las de dos ejecutivos clave a mediados de marzo. Se trató de Trevor Edwards, presidente de marca de la multinacional, y de Jayme Martin, que supervisaba muchos de los negocios globales de la compañía. Su marcha supuso una sorpresa, dado que Nike solo la justificó alegando comportamientos fuera del código de conducta de la empresa

Los ejecutivos que han abandonado la compañía supervisan algunas de las categorías comerciales más importantes y departamentos de alto perfil en esta multinacional, la más grande del mundo en ropa y calzado deportivo. El martes por la mañana, Nike confirmó que cuatro nuevos ejecutivos dejaban la empresa: Steve Lesnard, el responsable de la división de running en Norteamérica; Helen Kim, que supervisa el este de Norteamérica; Simon Pestridge, director de marketing de las categorías de rendimiento de la empresa, y Tommy Kain, el director de marketing deportivo de la compañía.

Poco después, un portavoz también confirmó la salida de Ibrahem Hasan, un director creativo senior que, según antiguos empleados, había estado involucrado en las campañas de marketing de la multinacional con la cantante británica FKA Twings. Ninguno de los cinco altos ejecutivos ha respondido a las preguntas de The New York Times.

En un mensaje dirigido a los trabajadores de la compañía emitido la semana pasada, Mark Parker, el consejero delegado de la compañía, se disculpó ante los empleados y dijo que las salidas relacionadas con la investigación sobre comportamiento en el trabajo entre la cúpula de la empresa finalizaría esta semana.

Antes que estos cinco ejecutivos, otros seis habían abandonado la compañía o habían dicho que lo harían, en relación con esta investigación. Este grupo incluye a Trevor Edwards, quien era el potencial sucesor de Parker, y a Jayme Martin.

Estas salidas llegan después de que un grupo de trabajadoras de Nike comenzaran una encuesta informal que buscaba información sobre de acoso sexual y discriminación contra las mujeres. El informe fue presentado ante Parker el pasado 5 de marzo. Tan solo 10 días después, la reorganización ejecutiva se puso en marcha, con el anuncio de que Trevor Edwards había dimitido. En el mensaje enviado a sus empleados, Parker aseguró que Nike está tomando medidas para convertirse en un entorno de trabajo más colaborativo, donde todas las voces sean escuchadas, y que será más abierto respecto a los esfuerzos para mejorar la diversidad de su fuerza de trabajo y el progreso hacia los objetivos de igualdad salarial.

El pasado 28 de abril, The New York Times se hizo eco de las quejas de las trabajadoras de Nike, tras haber entrevistado a más de 50 mujeres que actualmente están empleadas o que habían estado empleadas en la empresa. Aseguraban que habían sufrido acoso, habían sido marginadas y habían visto frustradas sus carreras. Algunas de ellas relataron episodios que incluían humillantes visitas a locales de striptease y besos no deseados. Muchas de ellas afirmaron que, cuando trasladaron sus quejas a recursos humanos, no fueron tomadas en serio.