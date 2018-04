Neinver pisa el acelerador en la expansión por Europa

Desde que en 1996 Neinver abriera su primer outlet en la localidad madrileña de Las Rozas, no ha dejado de pisar el acelerador. El gigante español de los centros outlet es el pionero en la introducción de este concepto, tanto en España como en Polonia. Reconocido desde 2009 por la enseña The Style Outlets (que nació con el nombre de Factory, marca que todavía mantiene en Polonia por su consolidación entre los consumidores y por el peso que tiene entre las marcas locales), gestiona 18 centros en siete países. Estos han experimentado un incremento de ventas cercano a un 10% de media en los últimos seis años (mientras que la de los centros comerciales tradicionales crecieron solo un 3,5% en 2017, según datos de la AECC (Asociación Española de Centros y Parques Comerciales) y sus visitantes un 7%. “Una progresión que se ha mantenido incluso en épocas de recesión”, afirma Carlos González, director general de Neinver.

Este ascenso se refleja en la larga lista de inauguraciones que tiene en cartera y que recorren el continente europeo. En abril de este año, Praga será su primera parada. La capital checa abrirá las puertas del que será el mayor centro outlet del país (Prague The Style Outlets), con 20.000 metros cuadrados de SBA (superficie bruta alquilable) y una inversión de 70 millones de euros, gestionada junto con la sociedad inversora The Prague Outlet. También durante el segundo semestre de 2018, la capital holandesa se convertirá en la protagonista con el comienzo de los trabajos de preparación del Amsterdam The Style Outlet. Un proyecto que supone su entrada en los Países Bajos y que, pese a que todavía está en fase de construcción, tiene más de la mitad de su superficie ya alquilada. Además, en 2020, inaugurará un centro en suelo francés, cerca de Suiza, con el nombre de Alpes The Style Outlets y que supondrá una inversión de 170 millones de euros. Este último es el segundo que la compañía promueve en el país galo y con el que pretende reforzar su presencia en el mercado internacional.

Un negocio con buena apariencia Centros. El grupo cuenta con 21 centros en Europa y 10 en España (24 con las próximas inauguraciones). 619.000 metros cuadrados de SBA (superficie bruta alquilable).

Plantilla. 250 empleados en total.

Facturación. El grupo facturó el año pasado 917 millones de euros en Europa, de los cuales 294 millones correspondieron a las operaciones en España.

Visitantes. 41,7 millones de personas visitaron los centros, de los que casi la mitad (19,3 millones) lo hicieron en España.

Neinver también está inmersa en la reforma y ampliación de algunos de los outlets más emblemáticos del continente. Es el caso, entre otros, de Halle Leipzig The Style Outlets en Alemania, cuya segunda fase de ampliación se desarrolla desde el año pasado y para el que se ha llegado a un acuerdo de colaboración con el fondo de inversión germano ITG. O la remodelación de Vicolungo Style Outlets en Italia y el Factory Krakow y Futura Park en Polonia.

Pero esta expansión europea tiene en España su cara menos amable. Han pisado el freno en cuanto a nuevas construcciones. “Inicialmente no tenemos nuevos proyectos, aunque estamos abiertos a estudiar opciones en ubicaciones estratégicas. No damos el mercado español por cerrado, pero ahora nos centramos en invertir en mejoras y reformas de los centros que gestionamos”, cuenta Eduardo Ceballos, responsable de Neinver para España e Italia. Una sentencia que se materializa en la remodelación del centro comercial Megapark Barakaldo (Bizkaia), con el apoyo de la sociedad Lar España ­Real Estate Socimi y en la futura ampliación de Viladecans The Style Outlets (Barcelona), inaugurado hace poco más de un año, y que superará 100 millones de euros de inversión.

Además, mientras estudian nuevas oportunidades de “obra física”, han diversificado su apuesta en dos direcciones. Una hacia el mercado virtual, donde hace dos años y solo en España, lanzaron la plataforma de e-commerce TheStyleOutlets.es “Este modelo da también salida al stock de las marcas y puede suponer entre un 4% y un 10% de incremento sobre las ventas físicas del centro”, explica González. Y la segunda se dirige hacia el sector logístico, donde invierten desde hace unos años tras la recuperación de esta actividad en España, y que ya suma el 10% de su facturación. Sus activos se reparten entre 47 naves, con un valor de 230 millones de euros. También gestionan suelo para próximos proyectos entre el polígono La Carpetania (Getafe) y La Dehesa, en el barrio madrileño de Vicálvaro.

Rentabilidad comercial

La rentabilidad del sector inmobiliario comercial en Europa ha provocado un aumento de las inversiones en activos clave (inmuebles bien situados, que necesitan mejoras, pero que tienen un alto nivel de ocupación). “En los últimos tres años se ha triplicado la inversión y la superficie comercial ha aumentado de media un 6% anual. Europa es un mercado maduro con cerca de 200 centros, una cifra que aún ofrece cierto potencial de desarrollo en ubicaciones estratégicas”, explica González.

Pero mientras que en gran parte de Europa el contexto sonríe al negocio de los outlets y de los centros comerciales, en países como Estados Unidos o Gran Bretaña la situación es la contraria, donde muchos de ellos están echando el cerrojo. Para Eduardo Zamácola, presidente de Acotex (Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel), “esto también podría pasar aquí. Creo que el mercado está saturado. España cuenta con 20 outlets, que representan un 2% de la superficie total de centros comerciales, con una facturación en torno a un 15,3% sobre el total del sector (datos de Acotex, 2016). Sin embargo, Ceballos asegura que en España “la oferta está equilibrada teniendo en cuenta que este formato es complementario al del centro tradicional y tiene una expansión más limitada”.