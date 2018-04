El auditor de las empresas medianas

“Una empresa sin igualdad de género no es sostenible”

Otro de los retos que se ha fijado el consejero delegado de Grant Thornton, Peter Bodin, es el de la igualdad de género, lo cual ya consiguió al mando de la filial sueca de la multinacional. “Allí el liderazgo estaba compartido 50/50 y, de hecho, la nueva consejera delegada es una mujer”, dice Bodin. “A largo plazo, no creo que una empresa sea sostenible sin igualdad de género”, asegura el primer ejecutivo de la compañía. Bodin explica que también en Suecia existe el debate sobre la igualdad, puesto que esta no se extiende a “todas las compañías”. “La atracción de talento joven es complicada si no hay ese equilibrio de género. Y hemos visto que la gente joven quiere trabajar en Grant Thornton en Suecia porque allí existe”, remacha.