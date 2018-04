¿Cuáles son los ciudadanos más ricos del mundo? ¿Y los más pobres?

Según los datos del FMI, España ha superado a Italia en PIB per cápita medido por la capacidad adquisitiva, una alambicada construcción que viene a decir que los españoles son más ricos que los italianos, en general. Según la institución que dirige Christine Lagarde, cada español dispone al año de una renta de 38.285 dólares (31.066 euros), por 38.140 de los italianos, una vez hechas las operaciones necesarias para salvar las diferencias de precios entre ambos países. Sea así o no —según los datos de Eurostat, no lo es— el FMI coloca a España en el 34º lugar de una lista que no encabezan economías potentes como Alemania, EE UU o Japón, sino Qatar, Macao y Luxemburgo, cuyos ciudadanos son los únicos a los que les toca más de 100.000 dólares al año de media. Más de 100 veces más que los residentes de la República Democrática del Congo, de Burundi o la República Centroafricana, que cierran la lista con menos de 1.000 dólares.

El PIB del estado petrolero de Qatar en 2017 ascendió a 170.700 millones de dólares en 2017, que se reparten entre apenas dos millones y medio de habitantes, lo que da una cuenta de unos 68.000 dólares por persona y año, el PIB per cápita. Tras ajustar ese dinero al nivel de precios del país, se obtiene el PIB per cápita medido en capacidad de compra, que casi se duplica, hasta los 124.529 dólares (101.193 euros) por persona y año. Lo cual convierte a los qataríes en los ciudadanos más ricos del mundo en cuanto a poder de compra.

Justo detrás se sitúan los de Macao, con 111.629 dólares (90.740 euros). En este caso, el medio millón de habitantes de la excolonia portuguesa, oficialmente una región administrativa de China, deben su desahogo, principalmente, al turismo y los casinos, las bases de una economía que durante años fue un enclave capitalista en el seno de un férreo régimen comunista. Finalmente, el principado de Luxemburgo cierra el podio, con 106.374 dólares (86.468 euros) por persona al año. En este caso, dados los elevados precios en el principado, el PIB per cápita es un poco más elevado que el dato ajustado al poder de compra.

El Fondo prevé alteraciones en el podio en breve. Según sus proyecciones, al cierre de 2018 y 2019, se quedará como está, pero el crecimiento acelerado de Macao convertirá a sus ciudadanos en los más ricos en 2020, con 143.116 dólares por cabeza de poder de compra, ya por delante de los 139.151 de Qatar.

En las primeras posiciones del ranking elaborado por el FMI, apenas aparecen economías de las consideradas más potentes del mundo. Tras los tres primeros, de hecho, abundan los estados petroleros y territorios de fiscalidad favorable. Así, Singapur, Brunei, Irlanda, Noruega, Emiratos Árabes, Kuwait y Suiza completan la lista de los 10 primeros. Ya por detrás aparecen los ciudadanos de la economía más grande del mundo, EE UU (19,3 billones de euros), en el puesto 12º, los de Alemania (18º), Reino Unido (28º), Francia (29º) o Japón (30º). La segunda economia del mundo, China, está en el puesto 83º. España, con 38.285 dólares, aparece en el puesto 34º, uno por delante de Italia. A finales de este año, España superará a Nueva Zelanda y se colocará en el puesto 33º, mientras que Francia superará a Reino Unido al año siguiente.

En la parte más baja de la lista, los ciudadanos con menos poder de compra en 2017 fueron los de la República Centroafricana, con 676,9 dólares por persona y año. Es decir, un centroafricano dispone al año de un 0,54% de la renta de un qatarí. O al revés, éste tiene 184 veces más que aquél. Cuentas parecidas salen con los ciudadanos de Burundi, con 735 dólares por persona y año o los de la República Democrática del Congo, con 790 dólares. Según las previsiones del fondo, Burundi pasará al farolillo rojo en 2019. Los 10 países cuyos ciudadanos son más pobres son en su mayoría africanos. Además de los tres mencionados, Niger, Malawi, Mozambique, Liberia, Sudán del Sur y Madagascar están en los últimos puestos, al igual que Yemen, en la península arábiga.