Apple acapara el 86% de los beneficios que genera la venta mundial de móviles

Apple solo vende el 14% de los teléfonos móviles inteligentes que se comercializan en el mundo, pero consigue el 86% de las ganancias que se generan en el mercado de los smartphones, debido a la alta rentabilidad de los iPhone. De hecho, solo el iPhone X generó El iPhone X solo el 35% de los beneficios de la industria en el cuarto trimestre de 2017 pese a que solo representó el 21% de los ingresos, según los datos de la consultora de Counterpoint.

La compañía con sede en Cupertino rentabiliza al máximo los escasos modelos que comercializa, incluso su catálogo con modelos antiguos, mucho más que sus competidores más cercanos como Samsung o Huawei, pese al esfuerzo inversor y en marketing que realizan.

Así, Apple consiguió colocar en el último trimestre de 2017 hasta 8 modelos entre los diez con mayores ganancias del mercado, mientras que Samsung aparece tan solo con dos modelos. En esa ranking, el iPhone X lidera los beneficios del sector (35%) por delante del iPhone 8 (19,1%), iPhone 8 Plus (15,2%), iPhone 7 (6,2%), iPhone 7 Plus (5%), Galaxy Note 8 (3,9%), iPhone 6 (1,8%), Galaxy S8 Plus (1,7%), iPhone 6S (1,6%) y iPhone SE (0,9%).

Desinfle del mercado

El mérito de Apple es doble si se tiene en cuenta que en el cuarto trimestre de 2017 repuntó un 1% sus ganancias, mientras que el beneficio global de la industria disminuyó un 1% interanual ya que el mercado de teléfonos inteligentes premium no creció como se esperaba, debido a que ha alcanzado su punto álgido, y los consumidores prefieren ciclos de reemplazo más largos, según Counterpoint.

Solo el iPhone X generó cinco veces más ganancias que el beneficio combinado de más de 600 móviles bajo el sistema operativo Android, que es el que utilizan prácticamente todo el resto de marcas.

Estos datos reflejan como iPhones de generaciones anteriores, como el iPhone 7 o el iPhone 6 generan más ganancias que algunos de los buques insignia de Android más recientes, especialmente de fabricantes chinos, que compiten en ganar cuota de mercado más que en lograr beneficios de sus dispositivos. Huawei fue la marca líder entre todas las marcas chinas, con ganancias que aumentaron 59% año contra año.