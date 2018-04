Los juristas ven excesiva la calificación de 'terrorismo' de la violencia de los CDR

Los expertos penalistas ven muy cuestionable la calificación como delitos de terrorismo de los actos violentos que en las últimas semanas han protagonizado de los llamados Comités para la Defensa de la República (CDR). No obstante, no sólo critican la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sino también la propia definición que el Código Penal hace del tipo de terrorismo en su artículo 573.

"La subsunción como delitos de terrorismo es posible, aparentemente", apunta Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, "sin embargo, esto es sólo una apariencia". Según explica, todo delito de terrorismo, "si no queremos alejarnos del sentido común, de la normativa europea (la Directiva de 27 de marzo de 2017), de la tradición jurídica española y del sentido de las palabras" implica "la utilización violenta contra personas para generar terror en la ciudadanía". De no haber una violencia que pretenda esa "intimidación masiva" de la población, a su juicio, no puede considerarse producido un acto terrorista.

En una posición similar, Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante y abogado, expresa "serias dudas" sobre que pueda considerarse que los actos cometidos, "por su naturaleza e intensidad", persiguieran los mismos fines que la actividad terrorista. "Por su entidad, no eran en absoluto idóneos para alterar gravemente la paz pública, provocar un estado de terror en la población o, incluso, subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones o estructuras del Estado. Era imposible que se alcanzara ninguno de esos fines cortando carreteras o interrumpiendo la circulación de trenes", razona.

El abogado penalista y profesor en la Universidad de Navarra, José María de Pablo, por su parte, apunta a los mensajes difundidos por los detenidos, en los que se incita a la toma el Puerto de Barcelona o al aeropuerto del Prat. Unas acciones que, según precisa, si pretendían "obligar al Estado a ceder a determinadas exigencias, podríamos estar ante un delito de proposición para cometer delitos de terrorismo", contenido en el artículo 579 del Código Penal.

Desórdenes público

Cancio cree que la interpretación literal que ha hecho la Fiscalía del 573 del Código Penal es "claramente inadecuada" y "no se ajusta a Derecho". A su juicio, lo sucedido no pasa de desórdenes públicos, "porque no se ha atacado a ninguna persona" y, en consecuencia, no se ha generado "terror". Del Rosal también considera que un encaje de los hechos dentro de los desórdenes públicos sería "menos forzado". "Los hechos son, sin duda, graves, pero no hay que desorbitar su gravedad porque este delito no está castigado con penas leves", asevera.

Definición amplia y ambigua

Más allá de la calificación del Ministerio Fiscal, ambos catedráticos ven problemática la propia definición que el Código Penal hace del delito de terrorismo. Un tenor literal "excesivamente amplio y, en algunos casos, ambiguo", a juicio de del Rosal; "y, precisamente por eso, hay que recomendar que su interpretación sea restrictiva y no expansiva". Cancio va más allá y ve incluso inconstitucional la modificación de la definición que PP y PSOE introdujeron en 2015, porque "hace posibles abusos como la calificación como terrorismo de hechos delictivos menores, o meras manifestaciones de opinión escandalosas".

"Dicho esto, también me parece obvio que, por parte de algunos sectores sociales o partidos políticos se está incurriendo en el defecto contrario, que es la minimización de estos actos de violencia, porque comprometen la paz y la tranquilidad públicas y crean unas consecuencias económicas y sociales indeseables", concluye del Rosal.

Si quiere conocer como tener acceso al conjunto de la normativa penal, pinche aquí.