Así discriminan las empresas a las mujeres

La desigualdad laboral entre hombres y mujeres en el trabajo sigue siendo una realidad a día de hoy. Prueba de ello, son los numerosos casos de discriminación por razón de género en el ámbito profesional que han llegado a los tribunales en este año.

Uno de los motivos más extendido de discriminación hacia la mujer trabajadora, es que el cuidado de los hijos o familiares dependientes parece que sigue atribuido en mayor medida a las mujeres. Así lo señaló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una reciente sentencia, por la que decidió que la decisión de una empresa de negar a una trabajadora el derecho a la reducción de la jornada de trabajo por cuidado de un hijo menor y que se le asignara el turno de mañana, era discriminatoria. En su argumentación el tribunal aclaró que reconocer ese derecho a la empleada no hubiera implicado dificultades organizativas para la empresa. En consecuencia, dado que las mujeres son el colectivo que ejercita en mayor medida el derecho a la reducción de jornada, la decisión de la empresa suponía una discriminación indirecta por razón de sexo.

No pudo ascender por estar embarazada

El embarazo es, tal y como especificó el Tribunal Constitucional en una sentenciade enero de 2017, un "factor diferencial" que incide únicamente en las mujeres. Por esta razón, la protección de este "hecho biológico" y de la salud de la mujer debe ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales. De tal manera, que cualquier perjuicio en el ámbito laboral causado por el embarazo o la maternidad son supuestos de discriminación por razón de sexo. En este caso, la trabajadora no había podido optar a una mejora en su puesto de trabajo porque la empresa no le comunicó esta posibilidad porque estaba de baja por riesgo en el embarazo.

Sin embargo, a pesar de esa especial protección que proclama el tribunal constitucional, la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que admitió que las trabajadoras embarazadas no tiene prioridad e permanencia en la empresa frente a sus compañeros en el marco de un despido colectivo, también criticó que la legislación española no contemplara una protección previa para ellas, impidiendo su despido. Como destaca el fallo europeo, la legislación laboral de nuestro país, solo prevé el control posterior, una vez que ya se ha producido el despido de la trabajadora embarazada, para en su caso declararlo nulo pero no una previa prohibición de despedirla.

Reducción del salario por estar de baja por riesgo en el embarazo

También detectó el Tribunal Supremo que se había producido discriminación por razón de sexo, en una sentencia de enero de 2017, en la que determinó que era ilegal que la empresa computara como ausencias la baja maternal o la baja por riesgo de embarazo a los efectos de calcular los días productivos para el cobro de incentivos.

Y es que siempre que exista un perjuicio en las condiciones de trabajo inmediatamente asociado a la maternidad estaremos ante un supuesto de discriminación directa por razón de género. Otro supuesto resuelto el pasado año por el tribunal supremo en este sentido fue el de una trabajadora que durante los períodos de embarazo y lactancia, no pudo realizar las guardias de noche en el hospital que le correspondían, siguiendo las pautas de prevención de riesgos en estas situaciones. Este impedimento, supuso para esta doctora una merma en su retribución, ya que dejó de percibir el complemento salarial de dichas guardias. Una circunstancia que como se señaló en la sentencia, supone una discriminación directa, ya que afecta única y exclusivamente a las mujeres, porque son las únicas a las que "cabe exigir el cumplimiento de las obligaciones empresariales que, se derivan de las disposiciones en materia de prevención de riegos durante el embarazo y la lactancia".

Despedida por someterse a un proceso de fecundación in vitro

Pero no es necesario que una trabajadora esté embarazada para que se produzca de discriminación por razón de sexo. En abril de 2017 llegó hasta el Tribunal Supremo, el caso de una trabajadora que fue despedida mientras se sometía a un proceso de fecundación in vitro. Aunque es cierto que técnicamente no estaba embarazada, los óvulos habían sido fecundados pero aún no se le habían implantado en el útero, el tribunal dedujo que incluso sin tener en cuenta la posibilidad de embarazo, los indicios de que el despido estaba fundamentado en el hecho de que la trabajadora estaba siendo sometida a un tratamiento de reproducción asistida, no fueron refutados por la empresa, que además admitió la improcedencia del despido. Por todo ello, el alto tribunal declaró la nulidad del despido por vulnerar el derecho a la igualdad.

Despedida por acudir a dos juicios por ser víctima de violencia de género

También se declaró que existía discriminación por razón de sexo en el caso resuelto por el Juzgado de lo Social nº 33 Madrid en enero de este año. En este caso, la empresa despidió a una trabajadora a la que le imputó una disminución en su rendimiento justo después de tener que acudir a dos juicios por ser víctima de violencia de género.

La sentencia por la que se declaró la nulidad del despido insistió en que la conducta de la empresa había sido directamente discriminatoria por razón de género, precisamente porque "se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo". La sentencia aclaró que a pesar de que el empresario no fuera el agresor y que los episodios de violencia no tuvieran relación con el trabajo, sí era el responsable de haber despedido a la empleada por su condición de víctima de este tipo específico de violencia del que solo las mujeres pueden ser víctimas.

Exigir una estatura mínima de 1.70 para ser policía

Las mujeres tampoco se libran de ser susceptibles de discriminación en la fase de acceso a determinadas profesiones. El pasado año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció respecto a una norma griega que imponía como requisito para la admisión de los candidatos al concurso de la Escuela de Policía, que tuvieran una estatura mínima de 1,70 metros, una cualidad física por lo general más propia de hombres que de mujeres.

El tribunal de Luxemburgo consideró que aunque que el ejercicio de las funciones de policía requiere una aptitud física particular, no significa que dicha aptitud esté necesariamente relacionada con la estatura, condición que además perjudicaba a un número mayor de mujeres que de hombres.

Cómputo del paro discriminatorio

Tampoco tuvo dudas el tribunal europeo en su sentencia de noviembre de 2017 respecto al hecho de que la mayoría de los trabajadores con contratos a tiempo parcial de tipo vertical, es decir, que prestan sus servicios en días aislados de la semana, son mujeres. Por ese motivo consideró discriminatoria para las mujeres la legislación española que establece, que para calcular la duración de la prestación por desempleo, solo computen los días efectivamente trabajados por los empleados a tiempo parcial que no trabajan todos los días de la semana.

El período de prueba no se agota durante el permiso por maternidad

Otro caso que llegó hasta el tribunal de Luxemburgo fue el de una funcionaria alemana que se ausentó de su puesto de trabajo por un permiso de maternidad durante su período de prueba.Al intentar reincorporarse al Land de Berlín, la entidad le comunicó que había sido cesada como funcionaria en prácticas puesto que no había superado esa fase. El Tribunal de Justicia de la Unión europea determinó que la empleada tenía derecho a reincorporarse al puesto al que optaba y retomar su período de prueba.

Los permisos de paternidad y maternidad no son equiparables mientras la ley no cambie

Por otro lado, hace unos meses en junio de 2017, llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso planteado por un trabajador que junto a la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de nacimiento y adopción, solicitaba equiparar el permiso de paternidad al de maternidad.

La finalidad de tal recurso era según se expuso, "evitar una discriminación de la mujer por su condición femenina al garantizar una más intensa vinculación y estabilidad en el empleo, erradicando así que los empresarios puedan ver con prevención su eventual maternidad". Sin embargo, como aclaró en la sentencia, el tribunal no podía atender esa petición puesto que se trata de una cuestión política legislativa. Por ello, a pesar de reconocer que lo solicitado podía resultar lógico, apuntó que mientras la ley no cambie los tribunales no pueden equiparar los permisos de paternidad y maternidad. Efectivamente, aunque la Proposición no de Ley sobre modernización del sistema de permisos por nacimiento, adopción y acogimiento, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en la actualidad no es más que una propuesta que no ha llegado a materializarse.