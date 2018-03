Uber volverá a Barcelona tres años después y el taxi amenaza con protestas

Uber volverá a operar en Barcelona algo más de tres años después. Un tiempo en el que han cambiado su modelo de negocio, lo que le permitirá sortear los problemas que provocaron su salida en diciembre de 2014, cuando fue denunciado en reiteradas ocasiones por el sector del taxi. La compañía de transporte no confirma la fecha de vuelta a la ciudad condal, aunque fuentes de la compañía aseguran que la intención es la de volver. "Estamos cambiando nuestra manera de trabajar. Y Barcelona no es una excepción. Queremos trabajar con los agentes locales para contribuir a construir un modelo de movilidad más sostenible", dice la firma en una nota. Las asociaciones del taxi de la ciudad se ponen en alerta y alguna amenaza con movilizaciones.

Cuando dejó Barcelona a finales de 2014 trabajaba con UberPop, un sistema con el que cualquier conductor podía ir recogiendo pasajeros si estaba en su ruta. Este no es el modelo actual de la compañía, que ahora solo opera con conductores con licencias VTC. En diciembre de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el modelo anterior, el de UberPop, no se podía mantener: "Es una empresa de transporte y no una plataforma digital de intermediación entre viajeros, por lo que estará obligada a trabajar con licencia —como la de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con las que actualmente trabaja en España— y no podrá ser operada por conductores particulares", falló el TJUE.

Además de esta experiencia previa, que estuvo marcada por constantes protestas y manifestaciones del sector, Uber experimentó con UberEats en Barcelona entre febrero y noviembre de 2015. Según fuentes de la empresa, fue solo una prueba piloto para ver cómo podía funcionar en la ciudad su plataforma de reparto de comida a domicilio.

La vuelta de la empresa ha puesto en alerta al sector del taxi, que está en guerra contra las plataformas que trabajan con licencias VTC, sobre todo desde Elite Taxi, que ya avisa de posibles protestas en la calle. "Ahora estaba todo muy tranquilo, pero en el momento en que entre Uber se va a liar. No podemos controlar lo que pase en la calle cuando salgan sus coches", ha asegurado Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi Barcelona, a este periódico.

Por su parte, Fedetaxi se lo toma con más calma y prefiere esperar. "Por el momento no contemplamos manifestaciones. Uber quiere tener presencia en las grandes capitales. Esperamos es que cumpla con la norma de transporte e instamos a las autoridades a ejercer control sobre su actividad", ha explicado Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi. Así, ya comienza a moverse el sector del taxi en la ciudad contra esta vuelta a pesar de que se desconozca todavía la fecha de su entrada, aunque según ha adelantado Vozpópuli se dará a conocer en dos semanas como mucho.

Desde Uber no hacen comentarios sobre estas posibles protestas contra su modelo de negocio, ya sea en Madrid, Barcelona u otra ciudad. De hecho, según declaraciones realizadas en los últimos meses en medios internacionales por Dara Khorowshahi, consejero delegado de Uber, la intención de la empresa es llegar a trabajar junto con los taxistas. "Las compañías de taxis están abiertas y quieren ser parte del ecosistema de Uber", dijo en Asia Nikkei en febrero.

De esta forma, cuando se confirme de forma oficial la vuelta de Uber a Barcelona, esta será la segunda ciudad de España en la que trabaje la firma. Una ciudad en la que siempre ha mostrado un interés especial por el potencial que cuenta, sobre todo gracias al turismo que llega a la ciudad cada año. No hay datos oficiales sobre el número de visitantes que fueron a la ciudad, pero la Cataluña recibió 19 millones de turistas extranjeros, según los datos del INE. Esto es un 23,3% del total de viajeros internacionales que llegaron a España.