El presidente de SEAT: “No hay que temer al coche autónomo, es una oportunidad”

Iba con una mano en el volante, el codo apoyado en la ventanilla y la mirada fija en la carretera. Pero el coche no era de verdad. Y tampoco lo era la carretera: se trataba de una simulación para vivir la la movilidad del futuro. El presidente de Seat, Luca de Meo, era quien conducía virtualmente por el centro de Barcelona justo antes de conceder esta entrevista, pero sin salir del Mobile World Congress, donde la automovilística presentó sus novedades en innovación y digitalización. Seat, que acumula dos años de buenos resultados (en 2017 vendió 468.400 coches, el mejor dato desde 2001) integrará los proyectos de innovación en la movilidad en una nueva empresa, XMoba, y cree que el coche autónomo o la integración de aplicaciones podrán ayudar a reducir costes y accidentes.

Pregunta. ¿Qué novedades ha presentado el Mobile para la automoción?

Respuesta. El gran tema ha sido el 5G. Todavía no tenemos ninguna aplicación del 5G, pero hemos declarado nuestro apoyo a la candidatura de la Barcelona para que sea un laboratorio europeo de esta tecología. Si la cosa funciona, podremos experimentar en casa y con aplicaciones de automoción con tecnología 5G. La movilidad va a ser uno de los sectores donde el 5G va a cambiar el juego, porque con el gran aumento de la capacidad para transmitir datos podemos imaginar muchísimas aplicaciones que hoy serían imposibles. Por ejemplo, el coche autónomo, la conectividad entre vehículos, temas de seguridad, actualización automática de los sistemas de los coches…

P. ¿Qué se está haciendo desde Seat en innovación?

R. En el Mobile hemos presentado la integración de Shazam en el coche, que es un proyecto divertido y que funciona. Empezamos con Spotify, después con Waze, Alexa y ahora estamos con Shazam, la aplicación que reconoce canciones en la radio. Si hay algo que funciona en el mercado del móvil, nuestra responsabilidad es llevarlo al coche e impulsarla con nuestra experiencia en el tema de integración y regulación.

P. ¿En qué consiste Xmoba?

R. Después del 5G y de la estrategia de integrar aplicaciones, este es el tercero de los puntos importantes del Mobile, el XMoba. ¿Por qué lo hacemos? Vemos que necesitamos un constructor que nos permita tener unidades operativas mucho más flexibles e independientes del negocio principal. Por ejemplo, para atraer talento e invertir en actividades o compañías que están desarrollando soluciones que podrían ser útiles para la automoción. XMoba, que es Movilidad Barcelona, se va a enfocar en anticipar los retos de la movilidad. La gente quizá tendrá su coche de colección en el garaje, pero la movilidad en la ciudad estará muy regulada por los Ayuntamientos y será gestionada por plataformas privadas.

P. ¿Qué supondrá la nueva movilidad?

R. Con la tecnología podemos bajar el coste de la movilidad privada. Es un poco como el fenómeno de las aerolíneas low cost. Y, más importante, con la nueva tecnología, con los sensores y las cámaras, se va a abrir un nuevo mundo para la seguridad, y queremos asumir nuestra responsabilidad porque tenemos el cliente más joven en Europa. Por ejemplo, el coche no va a arrancar si no tienes el cinturón abrochado o no estás en las condiciones físicas óptimas. Un día se puede llegar a ralentizar y a aparcar solo. También hemos transformado el espejo retrovisor interno en una pantalla, con la cámara de atrás, y entonces no hay ángulo muerto. Hay muchas cosas que pueden ser útiles para el 40% de las causas de accidentes. A la gente le va a costar acostumbrarse, pero el coche autónomo, en todo caso, va a llegar. La única solución es que todo esté controlado por el coche y que los coches se controlen a sí mismos. Pero no hay que asustarse, hay que mirarlo como una oportunidad.

P. ¿Qué explica el crecimiento de Seat en los últimos años?

R. Casi todos los modelos han funcionado bien. Es sorprendente el resultado del León, que sigue creciendo. Creo que hay una sensación positiva alrededor de Seat que tenemos que aprovechar. Los concesionarios están ganando dinero en todos los países donde vendemos, porque ven a Seat como la marca más fácil para trabajar, porque somos fáciles, no burocráticos. Es la mejor oportunidad para poder preparar la próxima fase después del 2020, cuando van a entrar nuevas regulaciones en materia de CO2,nuevas tecnologías, etc. Me gustaría llevar a Seat a un nivel en el que la compañía tenga una estabilidad durante un ciclo de diez o quince años, que lo necesitamos.