Ryanair estrena mañana su nueva política restrictiva de equipajes

Ryanair pondrá en marcha mañana, día 15 de enero, su nueva política restrictiva de equipajes por la que los clientes que no hayan contratado su "Embarque Prioritario" no podrán subir ninguna maleta de mano al avión, y solo podrán portar un pequeño equipaje para sus artículos y documentos personales (como un bolso o una mochila pequeña). El bulto más voluminoso será bajado a la bodega de forma gratuita, en la puerta de embarque.

La aerolínea irlandesa ha asegurado que todos los clientes que viajen con la compañía a partir de mañana han sido notificados de estos cambios a través de un correo electrónico.

Además, se han diseñado nuevas tarjetas de embarque para aclarar si el pasajero debe esperar en la fila para pasajeros con prioridad de embarque o en la de aquellos que viajan sin ella. La compañía ha colocado también nuevas señales y medidores de equipaje han sido instalados en la puerta de embarque de todos los aeropuertos de Ryanair.

Pago extra

A partir de este lunes, se podrá adquirir el Embarque Prioritario (que incluye dos bultos en cabina) hasta 30 minutos antes de la hora de salida del vuelo a través de la aplicación de Ryanair. Este embarque está incluido en las tarifas Plus, Flexi Plus & Family Plus, con un suplemento a partir de 31 euros.

Nueva tarjeta de embarque de Ryanair.

La aerolínea irlandesa justifica esta nueva política de equipajes afirmando que agiliza el embarque al avión. Además, asegura que a cambio se ha rebajado el precio de las maletas facturadas, e incrementado el tamaño permitido de las mismas, para animar a más clientes a facturar sus maletas y reducir así el número de pasajeros con dos bultos en las puertas de embarque.

Desde septiembre, el peso del equipaje facturado permitido ha aumentado de 15 a 20 kilogramos para todas las maletas. Y la tarifa base para facturar una maleta de 20 kilos se ha reducido de 35 a 25 euros.