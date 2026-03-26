Sinner descuenta otra casilla hacia el ansiado doblete americano

El italiano arrolla a Tiafoe (doble 6-2) y está a solo dos pasos de encadenar los éxitos de Indian Wells y Florida. Se enfrentará en las semifinales a Zverev o Cerúndolo

Inevitablemente y por mucho que intente ganar otros registros, el tenis de Jannik Sinner desprende aires científicos. Orden y compases perfectos: tac-tac-tac-tac-tac y más tac... Cruje y cruje su cordaje desprendiendo una música celestial para el tenista, sinónimo de que las cosas marchan extraordinariamente bien. ¿Qué jugador no querría ese sonido? Desde algunos rincones se le tacha de frío, de monótono o de plano, pero su cadencia es sencillamente maravillosa. Más o menos, un ideal. La fantasía es cosa de otros, pero en términos de ritmo, ninguno hoy día como él, un martillo pilón que pasea por la pista de Miami fumándose un puro. Su última intervención dura 1h 11m y lo sufre esta vez Frances Tiafoe. ¿Acaso puede hacer algo más? Doble 6-2.

Poco importa que el jugador local (28 años y 20º del mundo) parezca estar entonándose y recuperando su versión buena después de la hibernación. El italiano (24 y 2º) le aborda, le engancha y no lo suelta. Señor zarandeo. Otro más. Campeón reciente en Indian Wells, mucho deberían torcerse las cosas para que este domingo el transalpino no logre un doblete histórico en esta gira de marzo que le emparentaría con los once que lo han conseguido antes, entre hombres y mujeres; la última en lograrlo (2022) fue la polaca Iga Swiatek, hoy día de capa caída, y en el terreno masculino llevó la rúbrica de un tal Roger Federer, gracias a aquella espléndida resurrección de 2017.

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Suma y sigue Sinner, de nuevo incontestable, muy firme, ejecutor. Le exigió en la ronda previa el local Alex Michelsen, rendido tras un doble desempate bien resuelto, pero el resto poco menos que un placentero desfile de autoridad por su parte. De nuevo, un recital de movilidad, servicio y tiros, y Tiafoe preguntándose todo el rato qué demonios puede hacer para frenar semejante avalancha: probablemente, nada. En 21 minutos ya ha encajado un par de breaks y en 31 entregado el primer set, en el que Sinner ha descerrajado 16 ganadores y tan solo ha concedido cuatro puntos con el saque. A partir de ahí, más carbón a la caldera y otras semifinales en Florida, las cuartas que alcanza.

Sinner se coronó hace dos años —imponiéndose en la final a Grigor Dimitrov— y el curso pasado no pudo competir por la sanción que pesaba sobre él por el caso del clostebol. Vuelve con fuerza y dispuesto a resarcirse, dominador absoluto últimamente en el marco de los Masters 1000. Son ya 15 triunfos encadenados en la categoría —abrió la serie en la cita otoñal de París— y una serie de 30 sets sin error. Aprieta y quiere más. Comenzó el año de forma zigzagueante —semifinales en Australia y cuartos en Doha—, pero bajo el sol americano ha recobrado el mejor color y la progresión le sitúa ante una situación con la que no se contaba hace tanto, puesto que se aviva el debate por el número uno.

Pese a que Carlos Alcaraz todavía cuenta con una renta de 1.790 puntos, el español defenderá 1.000 en la apertura de la gira sobre tierra batida, en Montecarlo; exactamente la misma cifra a la que aspirará él, ausente en 2025 de febrero a mayo, hasta finalizó su castigo y reapareció en el Foro Itálico de Roma. En todo caso, no parece quitarle el sueño la posibilidad de volver a sentarse en el trono, sino más bien el encontrar nuevos antídotos —técnicos y tácticos— que le permitan equilibrar el pulso con el murciano. Curiosamente, a estas alturas del año aún no se han enfrentado ninguna vez, ya que Djokovic lo impidió en Melbourne, el italiano resbaló luego en Doha y después Alcaraz se topó con un gran Medvedev en Indian Wells, amén del mal día en Miami.

Sin Alcaraz en escena, Sinner está a solo dos pasos de culminar el Sunshine Double, aunque a sus palabras no le acompañe el gesto: ¿Relax, cabe el relax para él? “Mentalmente hay que mantener la calma y estar relajado también fuera de la pista, ya que he jugado mucho al tenis durante las tres o cuatro últimas semanas, con los entrenamientos y todo lo demás... Intento seguir adelante. Sé que este es mi último torneo en pista dura antes de pasar a la tierra batida, así que estoy muy contento de haber llegado hasta aquí”, se despide. Encara este viernes (no antes de las 00.00, Movistar+) a Alexander Zverev o Francisco Cerúndolo. El otro cruce (20.00) será entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka.