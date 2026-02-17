Alcaraz reaparece en Doha con un triunfo firme contra Rinderknech

El número uno, citado en los octavos del emirato con Royer, contiene la réplica del rival en el segundo set: 6-4 y 7-6(5). Badosa cae al puesto 84 tras retirarse en Dubái

Parece que fuera hace una eternidad y al mismo tiempo ayer. Solo dos semanas han transcurrido desde que Carlos Alcaraz triunfase por primera vez en Australia y completase el póquer de los Grand Slams, tiempo más que suficiente para que el tenista haya hecho un poco de todo: disfrutar de los suyos en Murcia, pasear entre los bólidos de la Fórmula 1 en el circuito de Bahréin, pescar en las aguas del Golfo Pérsico y, de nuevo, ya de vuelta a la rutina, prolongar esa costumbre adquirida de lejos que consiste en ganar una y otra vez. Este martes tocaba la puesta de largo en el torneo de Doha y el número uno mantuvo el tono: 6-4 y 7-6(5) al francés Arthur Rinderknech, en 1h 47m.

Suma y sigue Alcaraz, el artista que convierte en arte cada pelota que toca y, a la vez, que sabe identificar el atuendo que requiere cada ocasión. Tocaba currárselo esta vez, teniendo en cuenta que el galo —30º del mundo, primer representante de su país en el listado de la ATP— es un adversario que suele plantearle algún que otro quebradero de cabeza, siempre desafiante. Engañoso el histórico entre ambos: cinco duelos entre ambos, cinco derrotas. Pero no hubo excepción esta vez: a Rinderknech, siempre bola en la boca, hay que masticarlo con calma y empeño. Tras un set bien controlado, el veterano replicó, cómo no, con esa apariencia del que nunca tiene nada que perder.

La miga estuvo en esa segunda manga en la que Alcaraz no encontró un solo instante para el respiro y en la que el longilíneo Rinderknech (30 años) llegó a disponer de una opción doble para adjudicársela. Contra las cuerdas, el murciano supo escapar con maestría y luego, igualmente exigido, también averiguó la ruta para hacerse finalmente con el desempate, culminado con un magnífico estacazo en carrera que le guía hacia al encuentro de este miércoles (no antes de las 19.30, Movistar+) con otro francés, Valentin Royer (60º). Ya no están en el cuadro Pablo Carreño (4-6, 7-5 y 6-3 ante Quentin Halys) ni Roberto Carballés (doble 6-3 frente a Zhizen Zhang).

Alcaraz, pues, siguió el buen rastro dejado por Jannik Sinner el día anterior —el italiano se encontrará en los octavos con Alexei Popyrin— y sumó su triunfo 150 sobre superficie dura. Enlaza ocho desde que comenzase el nuevo curso e intentará quitarse esta semana el regusto amargo de la primera experiencia en el emirato, cuando fue apeado por el checo Jiri Lehecka. “Estoy feliz con mi nivel y por haber superado los momentos difíciles”, apreció el de El Palmar, quien prosigue la marcha triunfal que le ha devuelto a la cúspide y le ha permitido alcanzar 11 finales en los 12 últimos torneos en los que ha participado.

Badosa se retira lesionada de la pista de Dubái. ALI HAIDER (EFE)

“Confío en mantener la racha”, prolongó desde la atalaya del circuito, por encima ya del estadounidense Jim Courier (58) al contabilizar 59 semanas en lo más alto; son, en total, 23 desde que recuperara el mando el 8 de septiembre, interrumpidas únicamente por Sinner durante los siete días de transición hacia la última Copa de Maestros. Firme y con el mismo apetito de siempre, Alcaraz mantiene el buen rumbo y selló felizmente una jornada en la que cerca de allí, en Dubái, el físico volvió a jugarle otra mala pasada a Paula Badosa. Tras un comienzo prometedor contra Elina Svitolina, la española tuvo que retirarse.

Esta vez la causa estuvo en una dolencia en la zona inferior del muslo izquierdo. Después de haber logrado un 4-1 de partida ante la novena del mundo y de haber superado el día previo a Katerina Siniakova, la catalana encajó otro de 5-0 y optó por abandonar la pista. La despedida tiene un impacto directo en su clasificación, puesto que caerá del puesto 70 al 84. A priori iba a jugar la próxima semana en Mérida (México). Su marcha abunda en la escabechina del torneo (WTA 1000), ya que entre renuncias y retiradas, han desaparecido ya 24 de las 43 jugadoras; entre ellas, Iga Swiatek y la número uno, Aryna Sabalenka.