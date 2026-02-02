Alcaraz ya es uno de los mejores

Cuando bajó la intensidad de sus golpes y alargó los peloteos fue muy superior. Todos sabíamos, incluido ellos, que Djokovic debía rozar la perfección

Todos los aficionados que disfrutamos de la final del Open de Australia vimos cumplirse a rajatabla todos los pronósticos y a Carlos Alcaraz conquistar su primer Open de Australia. Después de que Jannik Sinner cayera en su encuentro del viernes, el jugador español partía como claro favorito ante Novak Djokovic. Los dieciséis años de diferencia entre el uno y el otro, así como el nivel tenístico actual del serbio, que, lógicamente, está alejado del que exhibió en los años que ejerció su dominio en el tenis mundial, así lo hacían prever.

Si bien los dos habían sufrido unas semifinales muy duras y disputadas con victorias agónicas para ambos, en cinco dramáticos sets que los hicieron llegar a su límite, estaba claro que esta circunstancia favorecería aún más al jugador de Murcia.

No cabe ninguna duda de que Nole sigue siendo un competidor extraordinario, un luchador nato y un deportista ejemplar en su extremo foco y en su incansable disciplina. Pero los años no pasan en balde. A sus casi 39, recuperar el cuerpo correctamente después del elevado esfuerzo al que debió someterse en este último partido contra Sinner se me antojaba, al igual que a la inmensa mayoría, tarea casi imposible.

Y aún así Djokovic fue capaz de mostrarse imponente en la primera manga de la final. Estuvo muy acertado en todos sus golpes, cometió muy pocos errores y provocó una y otra vez los errores de Carlos. Éste, por su parte, tal vez estuvo jugando algo más rápido de lo que le convenía, una táctica que favoreció claramente los intereses del serbio. El primer set se decantó, pues, con contundencia para el balcánico, que se lo anotó por un 6-2.

Este cierre fue el único momento en que los aficionados españoles pudimos albergar algunas dudas y el temor de que la victoria de nuestro jugador pudiera peligrar. La incógnita en ese momento era averiguar si la resistencia física de Nole sería capaz de soportar este nivel durante todas las horas que durara el encuentro.

Todos sabíamos, y más que nadie, los dos protagonistas, que la única posibilidad de victoria para el jugador más laureado de la historia pasaba por un encuentro rápido en el que fuera capaz de rozar casi la perfección y en el que, de paso, Carlos no estuviera muy inspirado. Afortunadamente para nuestros intereses, eso no pasó.

Muy pronto vimos cómo Alcaraz serenó su juego, ideó una táctica más consistente, bajó la intensidad de sus golpes y propició que los puntos se alargaran un poco más. A medida que al jugador de Belgrado le faltaron recursos para desarbolar el número uno, el español se mostró muy superior a su rival, se anotó los tres siguientes sets y se hizo con una victoria con la que ha completado la consecución de los cuatro Grand Slams, siendo el jugador más joven en conseguirlo.

Este triunfo ha sido un nuevo paso importante en la vertiginosa carrera del murciano, puesto que ve cómo se afianza todavía más su puesto en lo más alto del circuito y cómo se distancia de su máximo perseguidor, Sinner, quien cuenta con cuatro grandes frente a los siete por parte de nuestro jugador. Sin haber cumplido aún los 23 años e igualando, entre otros, a un mito del tenis como John McEnroe, nos indica claramente que ya ha entrado por derecho propio entre los mejores jugadores de la historia.