Ir al contenido
_
_
_
_
Tenis
Open de Australia

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: horario y dónde ver el partido del Open de Australia

El español se mide ante el estadounidense en los octavos de final del primer Grand Slam del año

Carlos Alcaraz - Tommy Paul horario
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Carlos Alcaraz se mide ante Tommy Paul esta madrugada de sábado a domingo en los octavos de final del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. El murciano aún no ha cedido ningún set en sus tres partidos disputados ante el australiano Walton (6-3, 7-6(2) y 6-2), el alemán Hanfmann (7-6(4), 6-3 y 6-2) y el francés Moutet (6-2, 6-4 y 6-1). El estadounidense, número 20 del mundo del ranking ATP, tampoco ha cedido ninguna manga en lo que va de torneo tras vencer a su compatriota Kovacevic (6-4, 6-3 y 6-3), al argentino Tirante (6-3, 6-4 y 6-2) y ante el español Davidovich en dos sets tras su retirada (6-1 y 6-1). El vencedor de la eliminatoria se medirá en cuartos de final ante el ganador del Bublik - De Miñaur.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Paul de octavos de final del Open de Australia

El partido se disputará a partir de las 3:30 (hora peninsular) y se podrá seguir a través de Eurosport, Movistar + y HBO Max.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_