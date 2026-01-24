Carlos Alcaraz - Tommy Paul: horario y dónde ver el partido del Open de Australia

Carlos Alcaraz se mide ante Tommy Paul esta madrugada de sábado a domingo en los octavos de final del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. El murciano aún no ha cedido ningún set en sus tres partidos disputados ante el australiano Walton (6-3, 7-6(2) y 6-2), el alemán Hanfmann (7-6(4), 6-3 y 6-2) y el francés Moutet (6-2, 6-4 y 6-1). El estadounidense, número 20 del mundo del ranking ATP, tampoco ha cedido ninguna manga en lo que va de torneo tras vencer a su compatriota Kovacevic (6-4, 6-3 y 6-3), al argentino Tirante (6-3, 6-4 y 6-2) y ante el español Davidovich en dos sets tras su retirada (6-1 y 6-1). El vencedor de la eliminatoria se medirá en cuartos de final ante el ganador del Bublik - De Miñaur.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Paul de octavos de final del Open de Australia

El partido se disputará a partir de las 3:30 (hora peninsular) y se podrá seguir a través de Eurosport, Movistar + y HBO Max.