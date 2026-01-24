Carlos Alcaraz - Tommy Paul: horario y dónde ver el partido del Open de Australia
El español se mide ante el estadounidense en los octavos de final del primer Grand Slam del año
Carlos Alcaraz se mide ante Tommy Paul esta madrugada de sábado a domingo en los octavos de final del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. El murciano aún no ha cedido ningún set en sus tres partidos disputados ante el australiano Walton (6-3, 7-6(2) y 6-2), el alemán Hanfmann (7-6(4), 6-3 y 6-2) y el francés Moutet (6-2, 6-4 y 6-1). El estadounidense, número 20 del mundo del ranking ATP, tampoco ha cedido ninguna manga en lo que va de torneo tras vencer a su compatriota Kovacevic (6-4, 6-3 y 6-3), al argentino Tirante (6-3, 6-4 y 6-2) y ante el español Davidovich en dos sets tras su retirada (6-1 y 6-1). El vencedor de la eliminatoria se medirá en cuartos de final ante el ganador del Bublik - De Miñaur.
🚨 𝐇𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎 | Alcaraz volverá a jugar de madrugada en España— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 24, 2026
⏰ Su duelo de octavos ante Paul se disputará no antes de las 03:30 horas https://t.co/LllzYlJU7V
📺 Lo podrás ver, del sábado al domingo, en @Eurosport_ES 1 y @StreamMaxES. #AusOpen pic.twitter.com/NTzKMiViJK
Horario y dónde ver el Alcaraz - Paul de octavos de final del Open de Australia
El partido se disputará a partir de las 3:30 (hora peninsular) y se podrá seguir a través de Eurosport, Movistar + y HBO Max.
