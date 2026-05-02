Sin Lamine, el Barça recupera a Raphinha para cerrar la Liga

El delantero brasileño, que sale de su cuarta lesión de la temporada, vuelve al equipo para visitar este sábado a Osasuna y optar a la primera ocasión de celebrar el título

El Barcelona empieza a saborear la Liga. De hecho, este fin de semana ya puede proclamarse campeón si vence a Osasuna en Pamplona este sábado (21.00, Movistar) y el Real Madrid no derrota al Espanyol el domingo a la misma hora en el RCDE Stadium el domingo. Una Liga que podría llegar con una marca histórica: alcanzar los 100 puntos, un récord que comparten el Madrid de José Mourinho (2011-2012) y el Barcelona de Tito Vilanova (2012-2013).

“Solo nos centramos en el siguiente partido. No soy bueno en números. Sería perfecto si podemos ganar todos los partidos, pero nos quedan rivales complicados”, advirtió Hansi Flick. Además de visitar El Sadar, al Barça le resta recibir al Madrid el próximo domingo y también al Betis, y visitar al Alavés y al Valencia. “Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Es nuestra filosofía y mentalidad. Estoy contento con lo que veo en los entrenamientos. La plantilla está 100% concentrada”, insistió el técnico alemán.

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En el cierre de la Liga, Flick no podrá contar con su joven maravilla: Lamine Yamal. “Estamos en contacto. Lo está haciendo bien, la evolución es buena. Creo que lo veremos en el Mundial. Tiene tiempo para recuperarse y volver. Es lo que quiere”, explicó el preparador azulgrana. En cambio, sí recupera a un futbolista esencial para su sistema de juego, Raphinha, que este miércoles volvió a trabajar con sus compañeros. “Es importante tenerlo de vuelta”, expuso Flick. Raphinha, en cualquier caso, todavía no salta al once titular. “Viajará y veremos qué pasa. Es el capitán. Quizá nos da lo que necesitamos”, explicó el técnico sobre la posible presencia del extremo en El Sadar.

El brasileño se recupera de la cuarta lesión de la temporada, probablemente la que más dolores de cabeza le trajo a Flick y a la dirección deportiva del Barça: se rompió en un amistoso con Brasil en marzo y se perdió los cuartos de final de la Champions frente al Atlético. “Por la forma de jugar que tiene a veces se expone demasiado. Va a toda leche. No lo hace para vender humo. Es su juego”, aseguran desde el área deportiva.

En total, se ha perdido 23 partidos después de pasarse 114 días en la enfermería. “Las lesiones son cosas que pasan. Rafa siempre da el 100%. Es su mentalidad, su actitud. Nos ayuda mucho, pero esta temporada ha sufrido”, añadió Flick. El curso pasado, Raphinha disputó 57 duelos con un saldo de 34 goles y 26 asistencias. Esta campaña solo ha participado en 31 partidos, con 19 dianas y ocho pases de gol.

Su vacío nunca lo supo llenar Marcus Rashford. El Barcelona descarta hacer uso de la opción de compra de 30 millones por el delantero inglés que firmó 13 goles y 13 asistencias en 48 partidos. Y el técnico ya le manda señales: este viernes trabajó en el grupo de los suplentes. No fue el único mensaje de Flick en el último entrenamiento del Barcelona antes de viajar a Pamplona. Koundé, Balde y Ferran también participaron de la práctica con el equipo alternativo.

La poca participación de Raphinha en la temporada no le ha hecho perder cartel. Según adelantó Mundo Deportivo, al delantero le sondearon desde la liga árabe. Una oferta, en cualquier caso, que por ahora no llegó a las oficinas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. “Con nosotros todavía no habló nadie. Es verdad que por ahora es pronto y está el Mundial por delante. Por lo que tenemos entendido, Rafa no se quiere mover de aquí”, aseguran desde el área deportiva azulgrana.

Según el entorno de Raphinha, hay dos clubes en Arabia Saudí que estarían dispuestos a pagar hasta 90 millones por el extremo azulgrana. Su salario, además, rondaría los 30 millones netos, lejos de las cifras astronómicas que cobra Cristiano Ronaldo (260 millones) pero cerca del triple respecto lo que se embolsa en el Barcelona. “Rafa no se quiere mover del Barça. Siempre dice lo mismo: ‘Quiero gloria y no dinero”, aseguran las mismas fuentes del grupo de trabajo de Raphinha.

Después de ganar dos Ligas y a las puertas de la tercera, la gloria es la Champions. “¿Puede este equipo levantar la Orejona?”, le preguntaron a Flick. “100%, 100% sí”, resolvió.

Tiene trabajo Flick, pero también Deco: el Barça tiene dos prioridades: delantero y central. Necesitan tener recuperado a Lamine y, por supuesto, también a Raphinha.