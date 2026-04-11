Ferran golea con el prodigioso Lamine al Espanyol

El Barcelona recupera la pegada en el derbi, refuerza su liderato con una ventaja de nueve puntos y toma aire y ánimo para la Champions después de la exhibición de inicio a fin del 10

El derbi llevó la firma de Lamine. Ha sido también hasta ahora la Liga del 10. Y será seguramente el título iluminado por la figura del Barça. La prodigiosa zurda del delantero ha sido una constante en un campeonato que el equipo de Flick domina con 9 puntos de ventaja a falta de siete jornadas después de estar a -5 a la salida del clásico del Bernabéu. Los pies de Lamine Yamal no engañan por más que sus muecas y gestos den mucho que hablar, escrutado al final de cada partido para saber su estado de ánimo, sin que nunca se sepa muy bien si está frustrado, afligido o enfadado, como se había debatido en los dos últimos partidos contra el Atlético.

BCN Barcelona 4 Joan García, Gerard Martín (Marc Casadó, min. 45), Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde (João Cancelo, min. 63), Lamine Yamal, Fermín López (Frenkie de Jong, min. 83), Pedri, Eric García, Gavi (Marcus Rashford, min. 63) y Ferran Torres (Dani Olmo, min. 73) ESP Espanyol 1 Marko Dmitrovic, Carlos Romero, Leandro Cabrera, Omar El Hilali, Fernando Calero, Urko González de Zárate, Tyrhys Dolan (Roberto Fernández, min. 45), Cyril Ngonge (Rubén Sánchez, min. 63), Pol Lozano (Charles Pickel, min. 79), Edu Expósito (Ramon Terrats, min. 70) y Kike García (Pere Milla, min. 70) Goles 1-0 min. 8: Ferran . 2-0 min. 24: Ferran . 2-1 min. 55: Pol Lozano. 3-1 min. 86: Lamine Yamal. 4-1 min. 88: Rashford Arbitro Alejandro José Hernández Hernández

Tarjetas amarillas Gavi (min. 31), Omar (min. 31), Edu Expósito (min. 33), Cyril Ngonge (min. 44), Eric Garcia (min. 47), Marc Casadó (min. 48), Pol Lozano (min. 57), Calero (min. 82), Urko Gonzalez (min. 91)

Lamine abrió y cerró el partido con el Espanyol. Habilitó al inicio a Ferran y marcó las diferencias al final cuando el Barça tenía en vilo al Camp Nou. La suerte en la Champions dependerá también de Lamine porque Raphinha está lesionado, Pedri no está fino y no se sabe si continuará la racha de Ferran. El equipo de Flick se explica por los goles y en el derbi cayeron hasta cuatro, dos de Ferran, uno de Lamine y un cuarto de Rashford. Al Barça le falta aún juego de equipo y los errores individuales condenaron al Espanyol, que no ha ganado en 2026, abatido en el derbi de enero en Cornellà por 0-2.

La alineación de Flick tenía un riesgo aparente porque no se sabía muy bien si quería afinar la puesta a punto de Lamine, Pedri y Eric García para el partido de Champions del martes en el Metropolitano o pretendía asegurar el título de Liga. La presencia en la formación de futbolistas con mucha carga de minutos contrastaba con la ausencia de suplentes que apenas salen del banquillo como Casadó y Roony en un momento en que se debate mucho sobre la forma física del Barcelona. La mezcla de suplentes y titulares funcionó muy bien porque, en menos de media hora, el marcador ya era de 2-0. Ferran, inédito desde el 31 de enero, incapaz de marcar en los últimos 13 partidos, metió dos goles en un abrir y cerrar de ojos a pase de Lamine. El 1-0 llegó a la salida de un córner botado por el extremo y cabeceado en el segundo palo por el delantero y el 2-0 se contó después de una recuperación de Cubarsí prolongada por Gavi y acelerada por Lamine. El exquisito toque del 10 con el exterior de la zurda, de fuera hacia dentro, habilitó el desmarque de Ferran, que se anticipó a Romero y tocó a la red sobre la salida de Dmitrovic.

La delicadeza de Lamine y la contundencia de Ferran coronaron el dominio azulgrana y penalizaron el plan defensivo del vulnerable Espanyol. Muy hundido en su cancha, el equipo de Manolo González achicaba como podía de la misma manera que se estiró con saña en una salida de Kike García que evidenció la débil espalda de los centrales del Barça. Una jugada ya muy vista y que el pasado miércoles supuso la expulsión de Cubarsí y el gol de Julián Alvarez. La ira de Flick provocó de inmediato que los barcelonistas ajustaran mejor la línea defensiva y pudieran insistir cómodamente en sus ataques hacia Dmitrovic.

El Barça se dejó ir después de que se anulara el tercero de Ferran por fuera de juego y, acto seguido, en un rechace cerca del balcón del área Pol Lozano enganchó un tiro que supuso el 2-1. El gol revitalizó al Espanyol y el partido se abrió, cada vez más descontrolado y con opciones de gol en las dos porterías, más exigido Joan García que Dmitrovic después de que en una misma jugada Rashford fallara hasta tres tiros seguidos ante el meta del Espanyol.

La incertidumbre se acabó con la activación de Lamine. No acertó en la definición después de un surtido de regates extraordinarios para anotar más tarde el 3-1 en una acción afortunada porque el balón filtrado por Casadó quedó rendido a sus pies por el rechace fallido de Dmitrovic. Y Lamine insistió con un toque preciso para que De Jong exhibiera su clase con una pausa escalofriante y permitiera el 4-1 de Rashford. Nada mejor que recuperar la pegada para casi cerrar la Liga y coger aire y ánimo para la Champions: Lamine no se rinde a pesar del 0-2 del Camp Nou.