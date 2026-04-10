El Barça mima a Lamine Yamal, que no se entrena con sus compañeros en la previa del derbi del Camp Nou

Hansi Flick elogia al 10 en la sala de prensa y le permite descansar en el último entrenamiento antes de recibir al Espanyol en su estadio

Lamine Yamal luchó y se vació por darle la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid. Terminó el partido medio frustrado, golpeando el suelo con rabia tras regatear a varios defensas en una jugada. Este viernes, antes del duelo ante el Espanyol, el 10 azulgrana no completó el entrenamiento. “Ya veremos cómo lo gestionamos. Para él siempre es bueno salir de inicio, pero aún no lo hemos decido. Hay que esperar a mañana”. No quiso desvelar nada Hansi Flick en rueda de prensa.

El gesto de Flick se entiende desde el área deportiva del Barcelona como un mimo a Lamine Yamal. La misma interpretación realizan desde el entorno del 10. El alemán que era propenso a elogiar más a Pedri y a Raphinha que a Lamine cambia de estrategia: lo elogia más en la sala de prensa, le otorga más descanso en los entrenamientos. Al menos, en este último antes de recibir al Espanyol en el Spotify Camp Nou.

Un derbi que llega entre la ida de los cuartos de la Champions contra el Atlético y el partido de vuelta definitivo el martes próximo en Madrid. Y que interrumpe la trilogía de encuentros contra el Atlético de Madrid. Un partido, por lo tanto, que podría ser propicio a las rotaciones. Algunos futbolistas, exhaustos en un tramo de temporada exigente físicamente, y otros, necesitados de minutos tras lesiones o en pleno periodo de recuperación. “Por descontado, tenemos que cuidar a los jugadores y gestionar los minutos. Tenemos mucha calidad en este equipo. Y los titulares de mañana también serán fantásticos”, anunció Flick.

Para el alemán, Gavi “es una buena opción para ser titular”. El sevillano reapareció nueve minutos ante el Sevilla, sumó 13 en el encuentro liguero ante el Atlético y alcanzó los 45 en el último partido europeo. “Si juega los 90 minutos o no, ya veremos. Con él hay que ir paso a paso”.

Una cantinela similar, aunque con mayor prudencia, entonó Flick con Frenkie de Jong. El neerlandés, tras seis semanas en la enfermería, comenzó a entrenar con el grupo el jueves y recibirá el alta médica antes de la convocatoria contra el Espanyol. “Hay que ir paso a paso. Estará en el banquillo. Estoy contento de que lo hayamos recuperado”, aseguró el alemán. La idea es que participe unos minutos contra el Espanyol para llegar más preparado ante el Atlético.

Con un colchón de siete puntos por encima del Real Madrid en el campeonato liguero, Flick no quita la mirada de la vuelta contra el conjunto colchonero. En un momento de priorizar esfuerzos, y después de que el año pasado el Barça se quedase a un paso de llegar a la final de la máxima competición europea, el entrenador alemán tiene clara su preferencia. “La Liga es la base por la que jugamos la Champions. El sueño de los jugadores, staff y aficionados es ganar la Champions. Tenemos que hacer nuestro trabajo diario, que es la Liga, pero lo más importante es ganar la Champions”, aseguró Flick.

Entre la Champions y la Liga, el alemán mima a Lamine. Le elogia públicamente, normalmente comedido de hacerlo, y le permite no completar el entrenamiento.