Barcelona - Espanyol en directo | Varias rotaciones de Flick con Pedri y Lamine en el once
Los azulgranas buscan una victoria que los deje a nueve puntos del Real Madrid y los blanquiazules unos tres puntos que se les resisten en 2026
El Barcelona y el Espanyol se miden este sábado a partir de las 18.30 en el Camp Nou en la jornada 31 de la Liga. Llega el segundo derbi de la temporada después de que en el primero, en Cornellà, vencieran los azulgranas por 0-2. Los de Flick buscan una victoria que los deje con nueve puntos por encima del Real Madrid, que empató este viernes ante el Girona en casa (1-1). Los de Manolo González por su parte quieren la primera victoria de 2026. El conjunto blanquiazul encadena 13 jornadas sin ganar con cinco empates y ocho derrotas.
¡Sale también el once de Manolo González!
Regrresa Calero al centro de la zaga y Kike García le gana el puesto a Roberto en la punta de ataque.
XI: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko; Ngonge, Edu Expósito, Dolan; Kike García.
¡Ya sale el once de Hansi Flick!
Varias rotaciones de Flick de cara a la vuelta de Champions en el Metropolitano ante el Atlético. Entran Araujo, Balde, Gavi, Fermín y Ferran. Lamine y Pedri también entran en el once.
XI: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Gavi, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín y Ferran Torres.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Barcelona - Espanyol!
Los de Flick buscan una victoria que los deje con nueve puntos por encima del Real Madrid, que empató este viernes ante el Girona en casa (1-1). Los de Manolo González por su parte quieren la primera victoria de 2026. El conjunto blanquiazul encadena 13 jornadas sin ganar con cinco empates y ocho derrotas.
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