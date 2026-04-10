La soledad de Lamine Yamal: sin el respaldo de la afición, el delantero firmó sin éxito ante el Atlético 19 regates y 11 apariciones en el área

El 10 del Barça se frustra en un partido en que se sintió desamparado, sin Raphinha, Pedri, De Jong y tras la expulsión de Cubarsí

Como si fuera una especie de hechizo, en el que los cánticos del Spotify Camp Nou borran a sus jugadores del campo, Lamine Yamal se quedó solo en el Barcelona. La hinchada azulgrana acostumbra a ovacionar a Cubarsí, a Pedri y también a Raphinha. Ocurre algo curioso: el barcelonismo todavía no se rinde a Lamine, el joven llamado a reescribir la historia del Barça.

Y en el que ha sido, por ahora, el duelo más decisivo de la temporada —la ida de los cuartos de final de la Champions League—, Raphinha no estuvo presente. Forzar en una jugada intrascendente durante un amistoso con Brasil lo mandó a la enfermería. Tampoco anda muy fino físicamente Pedri, reemplazado en el segundo tiempo ante el Atlético. Y Cubarsí dejó a sus compañeros con diez jugadores en el minuto 44. “Asumo la responsabilidad por el resultado”, lamentó el central en redes sociales.

El único que jugó (y luchó) hasta el final fue Lamine Yamal. Y de qué manera lo hizo. “Tiene 18 años y está haciendo un trabajo enorme; tenemos que ayudarle. Para vuestro país será uno de los mejores de la historia”, advirtió Hansi Flick. El dardo iba dirigido a los árbitros, pero también podría interpretarse como un mensaje tanto para la afición azulgrana, que lo mima poco, como para unos compañeros que no lo arroparon.

Y aunque puede resultar injusto reducir el fútbol de Lamine a las estadísticas, basta con mirar los números del Barça ante el Atlético para corroborar la frustración del 10. Intentó 19 regates (nueve completados), un dato que lo equipara a jugadores que marcaron una época en la Champions. Según datos de Stats Perform, desde la campaña 2003-2004, el jugador que más regates realizó en un partido fue Neymar, con 24 (15 completados) en la temporada 2016-2017 ante la Juventus, cuando todavía vestía de azulgrana. En la lista también aparecen Messi, con 21 (16) contra el United en 2008, y Cristiano Ronaldo, con 21 (16) frente al Benfica en 2006.

Lamine apareció 11 veces en el área del Atlético; solo lo superó Rashford, con 12. Pero el problema para el Barcelona es que Lewandowski solo pisó el área de Musso en dos ocasiones, mientras que Ferran Torres no lo hizo en ninguna.

El camino de Lewandowski y Ferran Torres hacia el ostracismo ha sido paulatino durante la temporada. Desde febrero, cuando comenzó el momento decisivo del curso, el polaco y el valenciano han marcado cinco goles. Solo uno decisivo: el de Lewandowski, de carambola, la pasada semana ante el Atlético en el Metropolitano. Los otros cuatro —dos ante el Newcastle cuando el duelo ya estaba resuelto, y uno frente al Villarreal y otro ante el Mallorca— llegaron en momentos poco determinantes del partido. Todos, eso sí, de Lewandowski; Ferran sigue peleado con la portería.

En el mismo periodo, Lamine Yamal firmó ocho dianas. Y no es precisamente un goleador. “La responsabilidad y la ascendencia que tiene Lamine en este equipo es muy superior a la que tenían Messi y Cristiano en el Barcelona y en el United a su misma edad. Pasa lo mismo en la selección: ni Leo ni Ronaldo eran líderes de Argentina y Portugal tan jóvenes, como Lamine lo es de España. Ya es campeón de Europa”, subrayan desde el área deportiva del Barcelona.

En la selección, sin embargo, Lamine está arropado. También lo estaba en el Barça la temporada pasada: Raphinha, Pedri y De Jong fueron claves en el equipo de Hansi Flick que ganó la Liga, la Supercopa y la Copa del Rey, y que cayó en las semifinales de la Champions ante el Inter de Milán.

Esta campaña, Raphinha entra y sale de la enfermería (cuatro veces en la temporada, en las que se perdió un total de 19 partidos), en una situación similar a la de Pedri (tres lesiones y 15 encuentros fuera). De Jong, que se lesionó en un entrenamiento en febrero y se ha perdido un total de nueve partidos, volvió a trabajar con sus compañeros este jueves tras la derrota ante el Atlético. Según explican las mismas fuentes del área deportiva, la idea es que el neerlandés juegue unos minutos frente al Espanyol para llegar más afinado a la vuelta de los cuartos de final contra el Atlético el próximo martes en el Metropolitano.

“Debemos centrarnos en el partido del martes. Tenemos jugadores para luchar. Ya veremos y analizaremos todo”, aseguró Flick tras el 0-2 en el Camp Nou. Araujo, que seguramente entre en el once titular tras la expulsión de Cubarsí, también cree en la remontada: “Creo que teníamos algunos jugadores más cansados. Es bueno que vuelvan algunos de lesión y eso nos ayudará a refrescar al equipo. Estamos preparados para ello. Hay que tener mentalidad positiva y pedirle a la gente que confíe en nosotros”.

Aunque termina los partidos medio frustrado, por ahora poco arropado por la hinchada del Barcelona, Lamine también confía. “Esto no ha acabado, culers. Lo daremos todo en la vuelta. Tots units, sempre”. Y esa es, seguramente, la mejor carta para el Barcelona de Flick.