Ferran Torres busca el gol perdido: encadena 12 partidos y 525 minutos sin ver portería

El delantero valenciano sólo ha metido tres tantos en 2026 a pesar de su gran inicio de temporada y persigue recuperar el olfato ante el tramo decisivo del curso y el Mundial

Ferran Torres volvió a sentarse en el banquillo por cuarta vez consecutiva, este domingo en Liga ante el Rayo Vallecano, en favor de Robert Lewandowski. El polaco partió de inicio en el Barcelona y ambos se repartieron el encuentro a partes iguales: 45 minutos para uno, 45 minutos para el otro. Aun así, ninguno logró marcar. Tampoco rematar entre los tres palos. El único tanto del encuentro llegó a balón parado, tras un córner que remató Ronald Araújo. Ahora, ambos están con sus respectivas selecciones, España y Polonia, antes de retomar la competición frente al Atlético de Madrid el próximo 4 de abril. Hansi Flick ya reclamó la mejor versión de ambos para que el Barcelona aspire a todo de aquí a final de temporada. Un rompecabezas en el césped que también sobrevuela los despachos.

Para Ferran, el duelo ante el Rayo prolongó su sequía: ya suma 12 partidos y 525 minutos sin ver portería. Un contraste con la temporada pasada, cuando se alzó como un revulsivo de impacto con 19 goles y siete asistencias en 45 encuentros. “El gol, más que obsesionar, engancha. Es adictivo. Hay que trabajar para que no afecte negativamente”, reflexionó entonces en EL PAÍS, siempre ambicioso, consciente del peso mental que soporta, pero también físico, con baños de agua fría, rigurosa dieta y un gimnasio en su casa.

Pero él no se consideraba un revulsivo, sino un jugador capaz de estar preparado para rendir en el campo desde el inicio. Y su manera de aprovechar los minutos era con goles.

Ahora el valenciano acumula 16 tantos en 40 partidos esta campaña, pero tan solo tres desde que empezó 2026. Y eso que todo marchó a la perfección para el delantero durante el primer tramo de temporada, con 13 dianas con las que comandó el gol del Barça. E incluso le ganó la partida a Lewandowski en el once inicial: hasta final de 2025, Ferran sumó 1.385 minutos por los 916 del polaco. En el último mes, sin embargo, el protagonismo se ha invertido.

“Sabía que esta temporada sería crucial para mí. Estoy preparado para ser el delantero titular del Barça”, afirmaba el 15 de enero, tras un partido copero ante el Racing de Santander en el que marcó y lució el brazalete de capitán. Por entonces, además, era el máximo goleador del equipo con 15 dianas. “Espero que sean muchas más”, añadía, respaldado por la confianza en su rendimiento.

Pero 16 días después, el 31 de enero ante el Elche, llegó su último gol. Después, el apagón. Lamine Yamal (21), Raphinha (19) ya lo han superado, y Lewandowski (16) lo igualó.

Peinar el mercado

La sequía coincide con la niebla del futuro de los dos delanteros. El club rastrea el mercado, con el nombre sobre la mesa de Julián Alvarez —con opción de incluir a algún jugador en la operación— del Atlético, donde ahora el director deportivo es Mateu Alemany, con quien Ferran coincidió en Valencia y le fichó del City al Barça. Aún no se ha firmado una renovación del valenciano, con contrato hasta 2027, y Lewandowski, que termina su vinculación con el Barça en tres meses, escapa de las dudas. “Me estoy tomando mi tiempo para decidir qué es lo mejor para mí”, aseguró el lunes desde la concentración con Polonia.

Ferran también se ha marchado con la selección española para los amistosos contra Serbia y Egipto en un parón originalmente destinado a la Finalissima contra Argentina. Con La Roja, el valenciano ha jugado 53 partidos y ha firmado 23 goles, mayormente como opción de recambio, y principalmente como extremo, con tan solo seis encuentros disputados como delantero centro.

De hecho, Ferran nunca pensó que podía ser un nueve hasta su etapa con Pep Guardiola, en Mánchester, cuando el técnico le reconvirtió después de observar que tenía gol y al creer que esa posición era el mejor lugar donde podía rendir. “Tiene unos números increíbles. Vino como extremo, pero quizás debería plantearse jugar como delantero centro. Tiene intuición para saber exactamente dónde irá la pelota”, señaló Guardiola en 2021. Pese a ello, en el Barça no le ven como un nueve puro, sino un futbolista que ha sabido adaptarse.

El parón internacional se presenta ahora como un placebo antes de un regreso exigente: en apenas un intervalo de 10 días, el Barça se medirá tres veces al Atlético de Madrid, entre la eliminatoria de cuartos de final de la Champions y el duelo liguero. Pero deberá recuperar su luz ante la portería. Ferran, enganchado al gol, ahora separado de él, explicó en EL PAÍS que tiene claro algo “muy importante”: “Lo bueno pasa, y lo malo también”.