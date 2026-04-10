El delegado del Barça Carles Naval afirma ante el juez que recibía informes sobre árbitros

El delegado del primer equipo del Barcelona, Carles Naval, ha declarado este viernes como testigo en el caso Negreira, en el que se investiga el pago de más de 7 millones de euros durante años al que fue el vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, dinero que el club azulgrana asegura que liquidaba por la confección de informes sobre los árbitros. Naval ha confirmado esa línea de defensa, al asegurar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que él recibía los informes por correo electrónico y una vez confirmado su contenido validaba su existencia para que fueran pagados.

El tesorero del club, Alfons Castro, que también ha acudido ante el juez pero en representación del Futbol Club Barcelona, ha subrayado, atendiendo solo a las preguntas de su abogado, que la entidad siempre actuó de forma correcta, atendiendo a la legalidad y a su evolución. En 2010, ha apuntado, se introdujeron más controles para adecuarse a los cambios del Código Penal. La escueta declaración de Castro es relevante, ya que actúa como representante legal del club, que está imputado como persona jurídica por los presuntos delitos delitos de administración desleal y corrupción.

Naval ha explicado que los informes servían para describir las características de cada árbitro y poner en manos de los técnicos azulgranas información para gestionar cuestiones propias de cada partido en la relación con los árbitros. En todo caso, ha dicho que él ponía a disposición de los técnicos los documentos y eran ellos quienes decidían si los utilizaban o no. De hecho, según fuentes jurídicas, ha explicado que los informes eran poco utilizados. En declaraciones anteriores, dos exentrenadores del Barça, Luis Enrique y Ernesto Valverde, dijeron desconocer la existencia de esos informes.

En su declaración, el delegado del Barça, que acumula 39 años en el club azulgrana, ha negado conocer quién firmaba los informes, si José María Enríquez Negreira o su hijo, Javier Enríquez, que desde 2014 empezó a cobrar del club.

La defensa del expresidente Josep Maria Bartomeu ha demandado que se incluyan como testigos al extrenador del Barça B entre 2015 y 2018, Gerard López, y al delegado de campo del filial, Antonio Alonso. La instrucción del caso Negreira parece llegar a su fin, a falta de que el Instituto de Medicina Legal de Cataluña remita al juzgado el informe de la exploración que efectuaron el 24 de marzo a Negreira, para conocer si su deterioro cognitivo dificulta su participación en el proceso penal, como alega su defensa.