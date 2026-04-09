El Rayo parte al AEK y se acerca al Olimpo de las semifinales de la Conference

“El timón cerrado para quien no viva el sueño”, rezaba una pancarta desplegada por los Bukaneros. A su lado, un niño en una nube y una lona gigantesca con un barco que salía en dirección al Olimpo. El Rayo cree y su afición, aún más. Una vez más Vallecas empujó, como nunca, y el Rayo partió al AEK de Atenas. Primero Ilias, después Unai López y por último Isi regalaron una tarde de fútbol perfecta al barrio, que se acerca a las semifinales de la Conference.

RAY Rayo 3 Augusto Batalla, Luiz Felipe, Pep Chavarría, Florian Lejeune, Andrei Ratiu, Ilias Akhomach (Alemão, min. 55), Unai López (Pedro Díaz, min. 54), Pathé Ciss, Isi Palazón (Sergio Camello, min. 79), Álvaro García (Pacha Espino, min. 65) y Jorge de Frutos (Óscar Valentín, min. 79) AEK AEK Atenas 0 Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Stavros Pilios, Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Roberto Pereyra (Mijat Gacinovic, min. 70), Orbelín Pineda, Aboubakary Koïta (Dereck Kutesa, min. 86), Petros Mantalos (Razvan Marin, min. 45), Barnabás Varga (Zine, min. 70) y Luka Jovic Goles 1-0 min. 1: Ilias Chakkour. 2-0 min. 46: Unai López. 3-0 min. 73: Isi Arbitro Benoît Bastien

Tarjetas amarillas Nikolic (min. 16), Barnabás Varga (min. 60), Pedro Díaz (min. 64), Filipe Relvas (min. 71), Jovic (min. 87)

El Rayo quería sacar tajada en su estadio de cara a la vuelta en Atenas y comenzó mordiendo. Íñigo Pérez apostó por De Frutos en la punta de ataque en lugar de Alemao, que disputó como titular los dos partidos de octavos ante el Samsunspor, y por Ilias Akhomach en la banda derecha. La apuesta por el extremo marroquí salió a pedir de boca para el técnico del Rayo. En el minuto 2 de encuentro, Unai López se disfrazó de Luka Modric con un pase de exterior precioso, Álvaro García recibió el balón en la banda izquierda, apuró hasta la línea de fondo, puso el pase atrás y Akhomach embocó a gol con un disparo de zurda cruzado dejando de piedra a Strakosha. Dulce inicio para el Rayo.

Tras el gol, el partido se convirtió en una batalla de trincheras. El partido se adormecía hasta que en el minuto 20 volvió a activarse. En un saque de esquina favorable al Rayo que voló hasta el segundo palo, Lejeune remató solo, el balón casi rozó en Unai y la pelota pegó en el poste y entró. Sin embargo, el VAR entró para revisar la jugada y anuló el tanto por fuera de juego de Unai.

El AEK, aliviado con el tanto anulado, se puso las pilas y comenzó a generar peligro sobre la portería de Batalla. Primero con un mano a mano de Koita que realizó un mal último toque de balón. Después, el propio Koita dispararía desde el punto de penalti solo, pero apareció Pep Chavarría para tapar con el cuerpo y enviar el remate a córner.

Sufría el Rayo, que no conseguía llegar a la portería rival en su intento de aguantar las embestidas griegas. Apenas un disparo de Álvaro García desde fuera del área que se marchó fuera por muy poco. Y cuando parecía que el encuentro se iba al descanso, llegó el segundo tanto a Vallecas. Ilias se inventó de nuevo un remate, el balón quedó muerto en el área tras una parada de Strakosha y Unai López, con el guardameta en el suelo, marcó a placer el 2-0.

Comenzó el segundo tiempo y vuelta a la trinchera. El Rayo estaba cómodo en este guion y el AEK desesperado por las imprecisiones y la ausencia de huecos ante el gran trabajo defensivo de la zaga rayista, apoyada por el doble pivote compuesto por Unai López y Pathé Ciss. Solo Koita estaba generando algo de peligro, pero insuficiente ante la desaparición de un Jovic perdidísimo.

Los jugadores del Rayo celebran el 3-0 ante el AEK. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

Hacia la media hora de la segunda mitad, el conjunto de Íñigo Pérez se encontró un penalti a favor. Tras un remate, los jugadores locales pidieron una mano en el área que el árbitro no apreció en un principio. La acción siguió y el Pacha Espino cortó una contra que le costó la amarilla. Pero el VAR llamó al colegiado, que fue a la pantalla a revisar la acción, decretó la pena máxima y le quitó la tarjeta al lateral del Rayo. Isi, el capitán, agarró el balón y con una tranquilidad soberbia engañó a Strakosha para hacer el 3-0 y desatar la locura en Vallecas.

Tres goles que le dan al Rayo una ventaja importante de cara a la vuelta en Atenas, donde tendrán que vivir un infierno para meterse en unas semifinales europeas por primera vez en su historia. Este humilde Rayo no tiene techo y quiere llegar al Olimpo.