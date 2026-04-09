Luka Jovic renace de sus cenizas en el AEK griego y amenaza al Rayo

El serbio, que pudo fichar por el Oviedo el pasado verano bajo las órdenes de Paunovic, decidió poner rumbo a Atenas y se enfrentará al equipo vallecano este jueves en la ida de los cuartos de final de la Conference

Luka Jovic (Loznica, Serbia; 28 años) pasó por España como un fantasma cuando el Real Madrid pagó 60 millones de euros al Eintracht en el verano de 2019. Tras volver al conjunto alemán y después de su periplo por Italia —en la Fiorentina y el Milan—, el delantero estuvo a punto de recalar el pasado verano en el Real Oviedo, recién ascendido a Primera División por su actual seleccionador en Serbia, Veljko Paunovic. Sin embargo, Jovic decidió desaparecer del radar de las cinco grandes ligas europeas y establecerse en un equipo con exigencias menores: el AEK de Atenas. Este jueves vuelve a Madrid, pero no para enfrentarse a su pasado oscuro, sino para dejar su huella en la capital ante el Rayo Vallecano en la ida de los cuartos de final de la Conference League (18.45, Movistar+).

Cuando el delantero serbio rechazó aquella oportunidad para volver a España, prefirió la tranquilidad. “Este verano, por primera vez en mi carrera, tuve la oportunidad de ser agente libre. Me gustó; podía tener una vida sin pensar en cuándo comenzarían los preparativos y cuándo tendría que empezar a entrenar, a prepararme. En la última temporada en Milán estaba un poco cansado mentalmente, porque las cosas no salieron como esperaba. Tenía varias ofertas pero, para ser honesto, quería alejarme de todo. Cuando Nikolić —su actual técnico en el AEK— me llamó, simplemente hice clic en mi cabeza y rápidamente llegamos a un acuerdo”, exlpicaba Jovic el pasado noviembre en el serbio Mozzart Sport.

Jovic buscó su refugio en Grecia tras salir de Alemania. Y Paunovic reconoce el acierto. “Lo que funciona con él y lo que encontró ahora en el AEK es un entrenador que le exige lo justo para que no se sienta amenazado. Se siente importante y ha encontrado su forma física. Creo que está volviendo a disfrutar de jugar al fútbol y que todavía está por dar su mejor versión”, declaró hace apenas dos semanas el seleccionador serbio a EL PAÍS.

El delantero serbio se autodefine como un jugador que prefiere participar en el juego y no uno que espera en el área para marcar. Aunque lo que le hizo llegar al Madrid fue esa faceta goleadora que le puso en el foco de los grandes equipos europeos. Aquella temporada, la 2018-19, Jovic terminó con 27 goles y seis asistencias en la Bundesliga y la Europa League —donde anotó 10 tantos en 14 partidos—. “Prefiero jugar más retrasado y por eso me gusta jugar con dos delanteros, para tener la libertad de moverme entre líneas como los demás, participar en el juego y que haya alguien que marque goles”, explicó.

Este año parece haber recuperado su olfato goleador en Atenas. Con el equipo como líder en busca de su 14ª Liga griega a falta de cinco partidos y con cinco puntos de ventaja sobre el PAOK y el Olympiacos —sus dos perseguidores—, el serbio es el segundo máximo goleador con 16 tantos por detrás del marroquí El Kaabi, con 17. En competición europea le cuesta algo más: cuenta cuatro tantos y una asistencia en 10 encuentros.

Ahora, y pese a estar en una liga europea menor, al serbio se le presenta la oportunidad de lidiar con la presión para devolver al conjunto griego a unas semifinales de una competición europea, la máxima ronda a la que han llegado en su historia cuando la jugaron en la Europa League de 1977 y cayeron ante la Juventus. Enfrente tienen a un humilde Rayo, que quiere alcanzar un hito para un club que se sobrepone a cada dificultad que se le presenta.