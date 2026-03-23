El Rayo naufraga en su intento de anular una multa de 60.000 euros por el ‘caso Zozulya’

El Rayo Vallecano ha naufragado en su intento de anular una multa de 60.001 euros que le impuso en 2022 la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, por el llamado caso Zozulya. La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción al club madrileño por no adoptar las “medidas preventivas” necesarias para evitar que, durante un partido celebrado en casa contra el Albacete en 2019, la afición introdujera y desplegara cuatro pancartas que inducen a “comportamientos violentos, racistas e intolerantes”. Entre ellas, una lona contra el jugador ucranio Roman Zozulya, entonces delantero del equipo manchego, contra quien también se corearon lemas e insultos. Este encuentro acabó suspendido y se convirtió en el primero cancelado en España por cánticos ofensivos.

A través de una sentencia dictada el pasado 21 de enero, el tribunal considera que “resulta plenamente acreditado” que el Rayo Vallecano “omitió” las “medidas preventivas de seguridad que le eran exigibles” para evitar que los Bukaneros introdujeran pancartas que “incitaban a la violencia e intolerancia”. De hecho, la Sala de lo Contencioso-administrativo no solo mantiene la multa al club, sino que le impone el pago de las costas del procedimiento judicial. La resolución se puede recurrir al Tribunal Supremo —EL PAÍS ha preguntado al equipo sobre si ha dado ese paso, sin haber obtenido todavía una respuesta al respecto—.

El relato se centra en la jornada del 15 de diciembre de 2019. Ese día, el estadio del Rayo acogió un encuentro contra el Albacete, en cuyas filas jugaba Zozulya, un futbolista ucranio señalado por los seguidores del club madrileño. El equipo de Vallecas lo había fichado en 2017, pero la operación se frustró tras movilizarse la afición, que lo acusó de hacer guiños a la ultraderecha y posar en fotografías con simbología nazi y fascista. El delantero negó entonces que simpatizara con el nazismo y afirmó que solo era un defensor del Ejército de su país en el conflicto que mantenía con los prorrusos. Pero la animadversión hacia él seguía latente en este barrio de la capital.

De hecho, durante el partido contra los manchegos, los cánticos contra Zozulya se sucedieron: “¡Eres un nazi!”, “¡puto nazi!” o “¡fuera de Vallecas!”, coreó parte de la afición franjirroja durante la primera mitad del encuentro —lo que llevó al árbitro a suspenderlo—. También se desplegaron cuatro pancartas de grandes dimensiones, una de las cuales rezaba el lema “evitar que un nazi vista la Franja”, junto a un símbolo check de conseguido. Las otras decían: “Ambicionando ser el mejor”; “Liberar al Rayo de la mafia Ruiz-Mateos” y “Echar a Presa de Vallekas”.

A raíz de todo ello, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al Rayo con una multa de 18.000 euros. Pero, a su vez, la Secretaría de Estado de Seguridad abrió otro proceso paralelo al club por una “infracción muy grave” de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. El equipo madrileño recurrió entonces a la Audiencia Nacional, que ha rechazado ahora todas sus pretensiones.

El Rayo quería que se anulase la multa y se condenase a la Administración a devolverle los 60.001 euros y pagar las costas del proceso. Sin embargo, el tribunal considera probado que, precisamente, fue el equipo vallecano el que incumplió las normas. Los magistrados concluyen que ha quedado “acreditada la omisión de medidas de seguridad” por parte del club madrileño para evitar que el “grupo radical” Bukaneros introdujese en el campo un “material fácilmente inflamable” (“ocasionando un riesgo de incendio”) y que, además, “incitaba a la violencia o intolerancia”. Los jueces añaden que la policía ya venía advirtiendo de esta práctica desde 2016, pero el Rayo no hacía nada.

Buena parte de la argumentación de la resolución de la Audiencia Nacional, a la que tuvo acceso EL PAÍS, se centra en las actuaciones dirigidas contra Zozulya. “El 15 de diciembre de 2019, una multitud de aficionados del equipo anfitrión, pertenecientes al grupo radical denominado Bukaneros, no solo entonó cánticos racistas e intolerantes dirigidos a un jugador del equipo rival, sino que también introdujo fragmentos de un total de cuatro pancartas confeccionadas en la parte del estadio de Vallecas donde se emplazan estos hinchas, para después desplegarlas, habiendo pasado los controles de acceso sin ser percibidas. El encuentro tuvo que ser suspendido en la segunda parte, debido a los altercados producidos”, dice el texto firmado por los magistrados.