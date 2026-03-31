El curioso regreso a casa para David Raya y Joan García

A Luis de la Fuente le gusta asegurar en público que tiene a los mejores jugadores del mundo. No es extraño, entonces, que afirme que Rodri es el número uno en su posición y que el segundo es su suplente en la Roja: Martín Zubimendi. En esta convocatoria, la última antes de la lista definitiva para viajar a Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionador sorprendió cuando rompió con la tradición de llamar a Las Rozas a solo tres porteros: Joan García se sumó a Unai Simón, David Raya y Alex Remiro, los tres habituales para el preparador. No sorprendió, en cambio, con su elogio: “Tenemos a cuatro de los 10 mejores porteros del mundo”.

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Dos de ellos tuvieron una noche especial en Cornellà, especialmente Joan García, que cambió los pitidos iniciales por un masivo reconocimiento, como también David Raya, que regresó al estadio en el que se estrenó con la Roja. “Estaba ilusionado y centrado con el partido y eso queda en segundo plano. Muy contento y agradecido por la gente que me ha aplaudido y me ha apoyado. Contento por el debut que es lo importante”, comentó Joan Garcia.

Después de probar en el primer amistoso frente a Serbia el equipo que se perfila para debutar frente a Cabo Verde en el primer partido del Mundial, De la Fuente ideó un aluvión de cambios en la Roja para medirse a Egipto. Lamine Yamal no descansó. Fue el único jugador que repitió en el once inicial en los dos partidos. De hecho, De la Fuente cambió hasta el portero. La apuesta por David Raya en lugar de Unai Simón guardaba un elogio, claro. “Contamos con David, que tengo muchas ganas de que me preguntéis por él. En Inglaterra le consideran el mejor portero del mundo y aquí nadie habla de él”, subrayó el seleccionador en la previa.

El RCDE Stadium tiene algo especial para el portero del Arsenal. Y no lo es solamente porque fue el estadio en el que debutó con la selección española en 2022 contra Albania, cuando Luis Enrique era el entrenador de la Roja. A unos pocos pasos de la casa del Espanyol se encuentra la UE Cornellà. A los dos estadios los separa una calle. Y fue en la cantera del Cornellà donde David Raya se formó antes de dar el salto a la Premier League: con 16 años se marchó al Blackburn Rovers. No lo tuvo fácil. Le costó la adaptación y bajó al barro del Southport (quinta división). Regresó al Blackburn, pasó por el Brentford y en 2023 dio el salto al Arsenal. Por entonces, ya había debutado en la Roja, justamente en el RCDE Stadium, vecino de su querido UE Cornellà.

También el RCDE Stadium es especial para Joan García. El portero, forjado en la cantera del Espanyol, dio el salto al Barcelona el pasado verano. A la afición blanquiazul se le atragantó el traspaso. Y, cuando regresó a la casa del Espanyol en enero, es decir, a la que había sido su casa hasta hacía unos pocos meses, la afición lo recibió en llamas: billetes, insultos y pancartas, la mayoría señalándolo como un traidor.

Todo cambió este martes para Joan García en la que fue su casa. El público, que no dudó en ovacionar a Lamine y Pedri, también tuvo un gesto con él. No fue, sin embargo, de entrada. Cuando su nombre sonó por el altavoz, la hinchada se dividió entre pitos y aplausos. Pero todo cambió cuando reemplazó a David Raya. La afición coreó su nombre. Un grito contra los pocos que insistían en pitarlo. “Ha sido en el descanso cuando me han dicho que me moviera un poco que podía ser que entrara. Ahí me sentí mas cerca de debutar, pero hasta que no entras no te lo crees”, comentó el portero del Barcelona.

Simbólico regreso a Cornellà para David Raya, también para Joan García.