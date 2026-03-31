Con los minutos de Lamine Yamal en el punto de mira: “Mi responsabilidad es sacar un equipo para ganar”, dice De la Fuente

Cuando le avisaron de la lesión de Raphinha, Hansi Flick estalló de rabia. No es la primera vez esta temporada que el preparador del Barcelona sufre un contratiempo con las lesiones de sus jugadores, especialmente cabreado cuando caen sus futbolistas franquicia. Y Raphinha es uno de ellos. Es la cuarta lesión del brasileño, muscular como las tres anteriores. En el Barça, la bronca comenzó en el cuerpo técnico y se extendió a la dirección deportiva, con el foco en el agitado calendario que diseña la FIFA, ya que, según fuentes de la entidad azulgrana, no existe la necesidad de exprimir a los futbolistas en partidos amistosos.

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“Yo pienso únicamente en la selección; los clubes, hoy y aquí, no me interesan nada. Igual que yo no opino de los clubes cuando están en la temporada. Estamos en la ventana de la selección. Exijo que ahora respeten también a la selección”, contraatacó Luis de la Fuente. Y, por si a alguien le quedaba alguna duda, insistió: “Mi responsabilidad es sacar un equipo para ganar. Me parece muy bien que sean del Barça y que tengan su corazoncito, pero yo pienso en mi equipo. Queremos ganar y terminar en el puesto número 1 del ranking FIFA. Tanto riesgo corren los jugadores del Barça como los del Madrid, el Atlético... Que haya siete jugadores del Barça es muy buena noticia para ellos y para el fútbol español”.

El seleccionador repite la misma premisa: “Cuido a todos los jugadores”. Entre los jugadores que tiene que cuidar De la Fuente, hay uno que preocupa más al Barcelona: Lamine Yamal. “A ver cómo está el partido mañana. Si estamos pensando en sacar a un equipo muy competitivo, Lamine entrará en la quiniela para estar de inicio. Pero durante el partido veremos qué es lo que nos interesa. Hay que refrescar al equipo, pero hay que hacerlo para que rinda al máximo nivel y para no cansar a los jugadores. Y yo pienso en todos, no solo en uno. Aquí son jugadores de la selección, trato a todos por igual”, insistió De la Fuente.

El foco siempre está en Lamine Yamal. Sucede cuando el catalán se viste de azulgrana, pero también cuando se viste de rojo. Nunca, en cualquier caso, el nombre Yamal se puso tanto en el escaparate como cuando, tras jugar los dos partidos del parón FIFA de septiembre, regresó tocado a Barcelona. Flick acusó a De la Fuente de no “cuidar a los jugadores” y el seleccionador no se calló: “Pensé que tendría más empatía”. Lamine se ausentó de la Roja en octubre y noviembre y regresó a Las Rozas para los amistosos frente a Serbia el pasado viernes en La Cerámica y el de hoy ante Egipto en el RCDE Stadium (21.00 horas, La 1).

Mientras Flick y De la Fuente se mandaban mensajes públicos y los médicos de ambas instituciones se señalaban, los directores deportivos buscaban la concordia. Deco y Aitor Karanka, entonces, apostaban por el diálogo. Explican desde el centro de operaciones de la Roja en Las Rozas que las conversaciones entre el área técnica de España y el Barça son fluidas. “Hablamos todas las semanas”, subrayan. “¿De Lamine?”, cuestionan; “Claro que hablamos. Pero nadie en el Barcelona nos pidió que no jugara o que jugara menos”.

El 19 de la selección jugó 63 minutos ante Serbia y la idea de De la Fuente, en principio, es que también participe ante Egipto. “Lamine está fantástico, rapidísimo, resistente... Está en uno de los mejores momentos de la temporada y de su corta carrera”, dice el seleccionador. Y continua con los elogios al jugador del Barcelona: “Muchísimo mejor futbolista de lo que era hace dos años, pero todavía no tan bueno como lo que va a ser dentro de otros dos. Está madurando muchísimo, su aportación cada día es mayor, tiene ese toque muy atractivo para el resto de compañeros en el sentido de que capta la atención de todos, y cada día tiene más peso en el equipo siendo tan joven. Ahora creo que todavía le queda muchísimo recorrido y su mejor versión está por llegar”.

De la Fuente no exigirá al máximo a Lamine ante Egipto. No será, en cualquier caso, el único al que no forzará. Un gesto que rebaja la tensión con el Barça, aunque el debate sobre la carga de minutos todavía sigue lejos de cerrarse.