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Fútbol
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

El cántico racista en el RCDE Stadium: “Musulmán el que no bote”

Algunos aficionados pitan el himno de Egipto y entonan una frase xenófoba contra sus jugadores

Afición española en el RCDE Stadium este martes.Albert Gea (REUTERS)
Juan I. Irigoyen
Juan I. Irigoyen
Barcelona -
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“Es imposible que tardemos 18 años en volver aquí porque sería un error”, había vaticinado Luis Enrique, entonces seleccionador nacional, el 26 de marzo de 2022. Se marcó, en aquel amistoso en Barcelona de la selección contra Albania, el final de la larga ausencia de España en Cataluña. En aquel momento, después de que bajara la tensión política, la afición abrazó al equipo que se preparaba para el Mundial de Qatar: “Yo soy español, español, español”. El canto se repitió este martes, como también la ovación para cada uno de los muchachos de Luis de la Fuente, especialmente cariñosa la hinchada del RCDE Stadium con Lamine Yamal. No recibió el mismo trato Joan García, que este verano cambió el Espanyol por el Barcelona, ni tampoco la selección egipcia: algunos aficionados españoles pitaron el himno y cantaron “Musulmán el que no bote”.

Paradójica situación racista: el jugador más ovacionado de España por el público en el RCDE Stadium fue Lamine Yamal. Y es musulmán.

Cancelada la Finalissima en Qatar, la Federación estiró al máximo las opciones para mudar el duelo contra Argentina a Europa. No lo logró. Entonces, desde Las Rozas agendaron a máxima velocidad el primer duelo en La Cerámica ante Serbia para después cumplir el vaticinio de Luis Enrique y volver a la casa del Espanyol cuatro años después. “Me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido por el ambiente espectacular que hemos vivido en Barcelona. Ha sido único, no recuerdo un partido donde el público haya sido tan determinante”, insistió Luis Enrique en la fría noche de marzo de 2022, tras la victoria de España por 2-1. De la Fuente también recordaba el abrazo de la hinchada catalana a la Roja: “Tengo ganas de vivirlo. El campo estará lleno y quiero disfrutar de ese ambiente”, comentó De la Fuente en la previa.

Cuando la Federación sacó las entradas a la venta para el duelo frente a Egipto, durante las primeras 24 horas los socios del Espanyol contaban con una 40% de descuento. El precio de las 37.776 oscilaba entre los 15 y los 60 euros. Es decir, los socios blanquiazules pudieron comprar la entrada más barata por nueve euros. Con mayoría de blanquiazules en las gradas, Joan García fue el único jugador de España pitado por la hinchada de la Roja en Barcelona. Y se escuchó el cántico racista contra Egipto.

En la segunda parte, la Federación lanzó un mensaje desde la megafonía del estadio solicitando respeto y condenando la violencia verbal. Una parte de la hinchada silbó contra esos cánticos xenófobos.

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