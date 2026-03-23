El Sevilla destituye a Matías Almeyda

El Sevilla ha anunciado la destitución de Matías Almeyda. El entrenador recibió la noticia este domingo, a la conclusión de la sesión de recuperación después de la derrota ante el Valencia, que ha colocado al conjunto andaluz a tres puntos de la zona de descenso, marcada en estos momentos por el Mallorca con 28 puntos. Almeyda, que llegó este verano de la mano de Antonio Cordón, el director deportivo, ha perdido la confianza de los dirigentes, que lamentan la errática dirección de in entrenador que reconoció el pasado sábado que el equipo había perdido la entrega e intensidad que le habían acompañado durante su etapa al frente del banquillo. El presidente, José María del Nido Carrasco, le comunicó al técnico personalmente su destitución. Almeyda tenía contrato hasta 2029.

“Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión”, ha afirmado el club andaluz en un comunicado. “El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, se añade.

El Sevilla ha mantenido ya conversaciones con distintos entrenadores y el mejor colocado para sustituir al entrenador argentino es Luis García Plaza. El conjunto andaluz tiene un partido clave en Oviedo en la reanudación de la Liga tras este parón de selecciones, que se considera un periodo idóneo para que el nuevo técnico pueda reconducir la grave situación del equipo cuando restan nueve jornadas para la finalización de la competición. El Sevilla es el equipo más goleado de Primera (49 goles) y el que más derrotas ha encajado en las últimas cuatro temporadas (63 encuentros).

“Si la solución del Sevilla pasa por mi destitución, no habrá ningún problema. Si es necesario hacerlo para que esto mejore, ya lo saben”, afirmó Almeyda después de la derrota frente al Valencia, donde las decisiones tomadas por el entrenador a la hora de plantear el partido fueron muy discutidas.